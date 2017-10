Dosar penal pentru furt de obiecte metalice

Ştire online publicată Vineri, 14 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Polițiștii din Năvodari i-au prins în flagrant pe C. A., de 16 ani, C. A., de 15 ani, și Costel C., de 38 ani, toți din Năvodari, după ce au sustras dintr-un imobil în construcție, situat în cartier Depozit 10 din Năvodari, obiecte metalice în valoare de 900 lei. Prejudiciul a fost recuperat în totalitate. Celor trei le-a fost întocmit dosar penal, fiind cercetați în stare de libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. (M.N.)