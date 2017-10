Dosar penal pentru că vindea, fără autorizaţie, petarde

Dosar penal pentru că vindea, fără autorizație, petarde

O femeie s-a ales cu dosar penal după ce a fost prinsă de polițiști că vindea petarde deși nu deținea autorizație pentru comercializarea lor. Viorica Toma, de 49 de ani, din Constanța s-a gândit să-și rotunjească veniturile la sfârșitul anului trecut. Drept urmare, deși știa că nu are voie să vândă petarde, ea a riscat și a expus câteva din produsele oferite, în piața din zona CET a orașului Constanța. Potrivit anchetatorilor, care au depistat-o în momentul în care termina de vândut petardele expuse, femeia se ducea către portbagajul unui autoturism, parcat în apropiere, de unde-și lua marfa. Luată la întrebări de oamenii legii, ea a declarat că deține cele 1200 de obiecte pirotehnice de mai mulți ani, atunci când comercializarea lor nu era interzisă. Polițiștii au confiscat toate petardele și au întocmit dosar penal pe numele femeii, sub acuzația de deținere și comercializare neautorizată de obiecte pirotehnice. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Constanța, subinspector Radu Croitoru, această infracțiune se pedepsește cu închisoarea de la trei luni la un an.