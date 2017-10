Dosar penal pe numele medicilor implicaţi în cazul americanului ucis la Giurgiu

Dosar penal pe numele medicilor implicați în cazul americanului ucis la Giurgiu

Ştire online publicată Joi, 13 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu au deschis un dosar, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă de către personalul medical implicat în serviciile de asistență în cazul sportivului american Chauncey Hardy, ucis într-un club din Giurgiu.“'Sesizarea din oficiu s-a întemeiat pe concluziile Raportului de control al Direcției de Sănătate Publică Giurgiu, care relevă nerespectarea obligațiilor de acordare a serviciilor de asistență medicală și a dispozițiilor protocoalelor de transfer inter-clinic a pacientului, ce aparțin unității de primiri urgențe din Spitalul Județean de Urgență Giurgiu și Serviciului Județean de Ambulanță Giurgiu”', se arată într-un comunicat al Parchetului general. Baschetbalistul american Chauncey Hardy, jucătorul echipei CSS Giurgiu, a murit duminică, 9 octombrie, la Spitalul ''Bagdasar-Arseni'' din București, unde fusese transportat în stare de comă, după ce a fost bătut sâmbătă, 8 octombrie, într-un club din Giurgiu. Agresorul, Ionuț Adrian Tănăsoaia, a primit mandat de arestare preventivă de 29 de zile, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovituri cauzatoare de moarte și ultraj contra bunelor moravuri. În presă au apărut informații că Ionuț Adrian Tănăsoaia ar fi un apropiat al clanului ''Butoane'', ce ar controla o bună parte din județul Giurgiu, însă poliția locală susține că agresorul nu are legături cu lumea interlopă din Giurgiu, relatează Agerpres.ro.