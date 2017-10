Dosar penal în legătură cu răpirea românului în Burkina Faso

Ştire online publicată Miercuri, 09 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Procurorii DIICOT au deschis un dosar în care s-a început urmărirea penală in rem pentru acte de terorism, în legătură cu răpirea românului Iulian Gherguț în Burkina Faso, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare."Statul român tratează cu maximă atenție și implicare acest caz. Am trimis un delegat în celula de criză care se desfășoară sub tutela MAE. Știu foarte exact în ce fază ne aflăm. Acțiunile care se fac sunt conforme cu manualul, însă aceste acțiuni au succes doar dacă nu se face prea multă publicitate. Din acest motiv, celula de criză când a fost nevoie a comunicat datele, când s-au putut comunica. Este o situație care necesită un tratament specific", a declarat Iohannis, într-o conferință de presă la Palatul Cotroceni.Bărbatul a fost răpit în luna aprilie, de persoane înarmate, la o mină de mangan din Burkina Faso. De la acel moment, autoritățile române au format o celulă de criză, care să se ocupe de această situație și să îl aducă pe român înapoi în țară.