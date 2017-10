Dosar penal după ce a furat un cărucior pentru copii

1

CARUCIORUL CU GHINION

Cine te-a pus nenorocitule sa furi caruciorul ? Si nu doar un carucior oarecare , ci unul valoros , de una mie lei . Valoarea sa indica faptul ca este vorba de un carucior cu aer conditionat si radar , si alte instalatii tehnice de asigurare a securitatii odraslei fericite ca este transportata in conditii de inalt confort si siguranta pe trotuarele ocupate de autoturisme . In loc sa faci asemnea fapta riscand 4-5 ani de puscarie , mai bine te inscriai intr-un partid serios ( PSD sau PNL ) si avand asemenea calitati puteai sa ajungi deputat , sa furi cateva milioane de euro si daca esti prins , sa fii condamnat la cel mult un an de inchisoare cu suspendare . Sau furai un " Mercedes ". Recomandam proprietarilor carutului sa construiasca un garaj special pentru caucior , pe spatiul verde al blocului unde eventual locuieste fericitul beneficiar al caruciorului de lux . Nu e nevoie sa cereti autorizatie de construire . In Constanta se poate face orice .Retinerm si operativitatea polititiei si nu ne-ar mira daca peste o luna , hotul nu va fi condamnat , spre deosebire de dosarele lui Mazare care au necesitat un deceniu si o serie de prescrieri .