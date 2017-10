Dosar muşamalizat? Acuze grave la adresa unor poliţişti constănţeni

Dosar mușamalizat? Acuze grave la adresa unor polițiști constănțeni

O femeie acuză polițiștii din Topraisar de fals și uz de fals în înscrisuri oficiale, prin care aceștia ar fi împiedicat cercetarea penală a agresorilor. După ce a fost bătută de fostul concubin și tatăl acestuia, în urmă cu doi ani, Claudia Zamfirache, din localitatea Movilița, a depus o plângere la secția de poliție din Topraisar, dar dosarul a fost înaintat Parchetului din Mangalia.În acest an, femeia a aflat cu stupoare că dosarul i-a fost clasat pentru că și-ar fi schimbat declarația, precizând că nu a fost bătută, ci doar… împinsă.Pe 16 mai 2014, Claudia Zamfirache a primit o corecție dură din partea fostului concubin, ajutat de tatăl acestuia. A snopit-o în bătaie până a băgat-o în spital, lovind-o cu pumnii și picioarele, dar și cu alte obiecte dure. Hotărâtă să nu mai îndure bătăile, prin prisma celor trei copii pe care îi are de crescut, după ce tatăl lor a murit, femeia a depus o plângere la Poliția din Topraisar.Patru zile mai târziu, după ce a ieșit din spital și a obținut certificat medico-legal, Claudia a vrut să-i dea în judecată pe cei doi.„Am fost bătută de fostul concubin și de tatăl acestuia, până m-au băgat în spital. Am depus o plângere la Poliția Topraisar pentru acționarea în instanță a celor doi agresori”, povestește Claudia Zamfirache.„Este un fals trimis Parchetului“ Dosarul a fost înaintat de Poliția Topraisar către Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia. „De atunci și până când a fost clasat, dosarul s-a judecat în lipsa mea, din cauză că nu am primit nicio citație, toate fiind trimise retur și nu am fost căutată de niciun agent. În ianuarie, am primit prin poștă decizia prin care am fost anunțată că mi-a fost respinsă cererea de contestație pe motiv că am declarat în decembrie 2015 că nu am fost bătută, ci doar împinsă de fostul concubin. Nu am fost audiată de niciun agent de poliție și nu am făcut nicio declarație în afară de cea din 2014. Este un fals trimis Parchetului, iar justiția a fost împiedicată să facă dreptate”, a mai adăugat femeia.Din certificatul medico-legal, reiese faptul că femeia prezenta leziuni traumatice care au putut fi produse prin lovire cu corpuri dure și că a necesitat 4-5 zile de îngrijiri medicale, de la data producerii.Declarația controversată a clasat dosarul În data de 1 martie 2016, Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia a clasat dosarul pe motiv că petenta a declarat organelor de poliție că doar fostul concubin a împins-o, fără a o lovi, sens în care își retrage plângerea penală prealabilă.„Noi comparăm și analizăm probele. Dacă are nemulțumiri, există în procedura penală calea de atac împotriva presu-puselor acte ale polițistului, împotriva actului procurorului. Sunt prevăzute de Codul de Procedură Penală pe de-o parte, pe de altă parte există avocați”, au precizat, pentru „Cuget Liber”, reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia.Cât despre acuzațiile de fals și uz de fals în înscrisuri oficiale, reprezentanții IPJ Constanța spun că femeia se poate adresa Biroului Control Intern din cadrul inspectoratului. De altfel, Claudia Zamfirache a și depus în acest sens o declarație, în urmă cu două zile.„Fiind vorba despre un dosar clasat, nu este de competența IPJ Constanța, ci de competența Parchetului. În cazul în care există nemulțumiri legate de activitatea vreunui polițist, cei în cauză se pot adresa Biroului Control Intern din cadrul IPJ Constanța”, au precizat re-prezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Constanța.Șeful Secției 9 Poliție Rurală Topraisar este subcomisar George Caraivan, care nu a putut fi contactat pentru exprimarea unui punct de vedere, întrucât se află în concediu medical. Parchetul Tribunalului Constanța poate demara cercetări în acest caz. Claudia Zamfirache va formula la începutul săptămânii viitoare o plângere la judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria Mangalia.