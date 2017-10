Doliu în Portul Constanţa!

Doliu în Portul Constanța!

Dupa o lunga suferinta, Florentin Cinatti, fost director comercial al Administratiei Zonei Libere Constanta, fost sef al Vamii Constanta si al companiei Petromin, s-a stins din viata la varsta de 61 de ani. In ultimii ani, Florentin Cinatti a lucrat ca sef al Serviciului marketing din cadrul CN Administratia Porturilor Maritime Constanta. Florentin Cinatti si-a legat cariera de Portul Constanta inca de la terminarea studiilor.Intre anii 1976– 1990 a fost economist in cadrul Serviciului Aprovizionare și Agenturare Nave la Agenția NAVLOMAR SA Constanța, din 1990 pana in 1995, Șef Serviciu Aprovizionare Nave și Duty-Free, la SC NAVLOMAR SA Constanța. Intre 1995–1996 a condus compania de navigatie Petromin SA Constanța, Reprezentanța Pireu, Grecia. Apoi, pentru un an, din 1996 in 1997 a fost director al Regionalei Vamale Constanța, pentru ca in 1997 sa revina la conducerea Petromin . Intre 1998– 99 a fost director la SC Elrom Trading Company SRL Zona Liberă, apoi, intre 1999– 2001 a revenit in cadrul Vamii Constanta, ca Șef Brigada Supraveghere și control vamal. Intre 2001– 2007 a lucrat ca director in cadrul Zonei Libere Constanța Sud și Basarabi, apoi, pana la 2012, ca sef ls Serviciul Marketing in CN APM SA Constanța.Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!