Doliu în Poliţia Constanţa / A murit colonelul Nicolae Biţu

3

3.parere

Ca a bagato pe masa la puscarie costi cum spui u am mai auzit poate o fi adevarat .Dar ce vroiai sa faca ...? daca o lasa in pace nu mai era Colonelu Bitu...intelegi....era un gardian public sau mai stiu eu ce...Si asta duar pentru simplu fapt ca era TIGAN....Daca era Roman poate o salva.....Poate....Dar inca o data am participat la inmormantare si am auzit toti Gabori aia batrani.....Si`a iubit Meseria in Totalitate si era chemat la Bucuresti sa rezolve cazuri......sau scris si carti despre el....asa ca Costi..daca nu Sti Taci...atat te rog....