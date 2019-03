Doliu în Armata Română. Leonard Ene, militar cu trei misiuni în Irak şi Afganistan, a făcut infarct la 41 de ani

Doliu în Armata Română. Leonard Ene, militar cu trei misiuni în Irak și Afganistan, a făcut infarct la 41 de ani







Plutonierul major Leonard Ene și-a început cariera militară în anul 2002, ca militar angajat pe bază de contract, iar ulterior, în urma absolvirii cursului de formare subofițeri în activitate în anul 2003, a devenit subofițer.



Astfel, plutonierul major Leonard Ene a participat la misiuni în Irak, în anul 2006 și în Afganistan, în anii 2009 și 2012.



"Extraordinar vânător de munte, foarte bun profesionist, un om de o bunătate proverbială, prietenos, sociabil, Leo era recunoscut și pentru o altă activitate a MApN la care participa an de an. Instructor în cadrul Taberei de vară pentru cercetași, organizată în fiecare an de MApN, Leo a instruit, dar a și fost un model pentru peste 200 de copii care l-au respectat, iubit și apreciat cu toții! Sincere condoleanțe familiei îndoliate! Dumnezeu să-l odihnească în pace!", se arată într-un comunicat al Brigăzii 9 Mecanizată 'Mărășești'.

