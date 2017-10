Fratele Larei Șaban se disculpă:

"Doi turci au ucis-o din ordinul amantului"

Vineri, magistrații de la Curtea de Apel Constanța au decis respingerea recursurilor declarate de Gilberto Șaban și George Davidescu, acuzați de comiterea infracțiunii de omor deosebit de grav, împotriva deciziei prin care s-a hotărât arestarea lor pentru o perioadă de 29 de zile.Aceștia au încercat să-și susțină nevinovăția prezentând o variantă proprie a celor petrecute în ziua de 3 mai, când Lara Șaban, chiar sora unuia dintre acuzați, a fost omorâtă cu o lovitură de ciocan în cap.„Îmi susțin nevinovăția și vreau să vă spun că eu cu sora mea nu aveam nicio problemă familială. Mi s-a întins o cursă și am fost prea orb ca să văd ce se întâmplă“, a spus Gilberto Șaban. Fratele Larei a povestit că ar fi fost contactat telefonic și apoi s-a întâlnit față în față cu doi cetățeni turci, care fuseseră trimiși de con-cubinul acesteia pentru a rezolva o problemă ce apăruse între cei doi iubiți. A doua zi, în apartamentul de care avea grijă Davidescu, a adus-o pe Lara, iar în timp ce ei s-ar fi aflat în sufragerie, ar fi auzit o „bubuitură“. „Am crezut că a fost împușcată“, a spus Șaban. Povestea sa, din care lipsesc foarte multe elemente concrete, continuă cu amenințările la care ar fi fost supus de cetățenii turci trimiși de concubinul Larei. „Când am transportat cadavrul am fost urmăriți de 3 - 4 turci care m-au amenințat cu pistolul și m-au bătut“, a mai spus Șaban.Davidescu a declarat ju-decătorilor: „Îmi pare rău că am încercat să acopăr ceea ce au făcut cele două persoane. Mi-a fost frică pentru familia mea“.Declarațiile date de cei doi nu au fost deloc convingătoare pentru magistrați, astfel că aceștia au dispus rămânerea lor în arest.