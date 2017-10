Doi tineri vor fi judecaţi pentru folosirea ilegală a unor cărţi de credit falsificate

Doi tineri vor fi judecați pentru folosirea ilegală a unor cărți de credit falsificate

Alexandru Rotariu, de 23 de ani, și Cătălin Dragomir, de 27 de ani, ambii din Constanța, au fost trimiși în judecată de Biroul Teritorial Constanța al DIICOT, pentru comiterea infracțiunilor de falsificare a instrumentelor de plată electronice, deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Pentru aceste fapte ei riscă între 3 și 12 ani de închisoare. Potrivit anchetatorilor, la data de 24 august 2005, lucrătorii specializați ai BCCO Constanța, cu ocazia unui control efectuat asupra unui autoturism Volkswagen Polo, cu numărul de înmatriculare CT-83-NUD, condus de Alexandru Rotariu, au identificat șapte cărți de credit din care cinci erau contrafăcute. Printre acestea se afla și o carte de credit ce avea înscrisă pe banda magnetică datele unei cărți de credit aparținând altei persoane. Alexandru folosise respectiva carte de credit, la data de 10 august 2005, la achitarea unei note de plată pentru benzină la o stație Rompetrol Năvodari, iar la data de 11 august 2005, la Cazino Motor, din stațiunea Mamaia. Procurorii susțin că Rotariu a mai folosit alte trei cărți de credit în cursul lunii iulie 2005, pentru a extrage 1.600 de lei de la ATM-uri aparținând Raiffeisen Bank, amplasate în Năvodari și Tulcea, extrageri neonorate de bancă. Pe parcursul cercetărilor, Alexandru Rotariu a declarat că respectivele cărți de credit au fost falsificate de Cătălin Dragomir. Polițiștii au descins acasă la acesta din urmă, la data de 30 august a.c., unde au găsit 15 cărți de credit contrafăcute. Tânărul a recunoscut că el a falsificat cărțile de credit și a predat organelor de poliție aparatul MSR 206, folosit la rescrierea benzilor magnetice pe cărțile de credit contrafăcute, precum și sistemele de calcul conținând programele aferente manoperelor utilizate. Polițiștii au constatat însă că falsificarea cărților de credit nu ar fi fost posibilă fără aportul unui complice, respectiv Cristian Iulian Gheorghiu, de 21 de ani, din Constanța, fără antecedente penale. El, prin trimiterea pe internet a unor mesaje tip „spam”, obținea în mod fraudulos date despre cărțile de credit ale unor cetățeni americani, pe care le transmitea ulterior lui Cătălin Dragomir, cel care le transcria pe benzile magnetice ale unor cărți de credit. Numai că procurorii, prin rechizitoriu, au dispus scoaterea de sub urmărire penală a lui Gheorghiu, aplicându-i doar o sancțiune cu caracter administrativ. La luarea acestei decizii a contribuit, se pare, faptul că Institutul de Tehnologii Avansate din cadrul SRI a stabilit, în urma expertizării tehnicii de calcul ridicate de la domiciliu, că Gheorghiu nu deținea aplicații care să fie folosite la înscrierea de date pe cardurile magnetice, precum și faptul că a avut o atitudine sinceră pe parcursul anchetei. Anchetatorii spun că la polul opus s-a aflat Alexandru Rotariu, care, în pofida unor probe evidente, el a negat constant participația sa. Mai mult decât atât, la data de 10 aprilie 2006, el a fost surprins în flagrant după ce a extras, cu ajutorul a opt carduri falsificate, suma de 4.500 lei, fiind trimis în judecată în stare de arest preventiv și condamnat la un an de închisoare. Tot prin rechizitoriu, procurorii au dispus confiscarea sistemului informatic și a aparatului MSR 206, având o valoare totală de 6.500 lei, aparținând lui Cătălin Dragomir, pentru că au fost folosite la comiterea faptelor reținute în sarcina sa.Alexandru Rotariu, de 23 de ani, și Cătălin Dragomir, de 27 de ani, ambii din Constanța, au fost trimiși în judecată de Biroul Teritorial Constanța al DIICOT, pentru comiterea infracțiunilor de falsificare a instrumentelor de plată electronice, deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Pentru aceste fapte ei riscă între 3 și 12 ani de închisoare. Potrivit anchetatorilor, la data de 24 august 2005, lucrătorii specializați ai BCCO Constanța, cu ocazia unui control efectuat asupra unui autoturism Volkswagen Polo, cu numărul de înmatriculare CT-83-NUD, condus de Alexandru Rotariu, au identificat șapte cărți de credit din care cinci erau contrafăcute. Printre acestea se afla și o carte de credit ce avea înscrisă pe banda magnetică datele unei cărți de credit aparținând altei persoane. Alexandru folosise respectiva carte de credit, la data de 10 august 2005, la achitarea unei note de plată pentru benzină la o stație Rompetrol Năvodari, iar la data de 11 august 2005, la Cazino Motor, din stațiunea Mamaia. Procurorii susțin că Rotariu a mai folosit alte trei cărți de credit în cursul lunii iulie 2005, pentru a extrage 1.600 de lei de la ATM-uri aparținând Raiffeisen Bank, amplasate în Năvodari și Tulcea, extrageri neonorate de bancă. Pe parcursul cercetărilor, Alexandru Rotariu a declarat că respectivele cărți de credit au fost falsificate de Cătălin Dragomir. Polițiștii au descins acasă la acesta din urmă, la data de 30 august a.c., unde au găsit 15 cărți de credit contrafăcute. Tânărul a recunoscut că el a falsificat cărțile de credit și a predat organelor de poliție aparatul MSR 206, folosit la rescrierea benzilor magnetice pe cărțile de credit contrafăcute, precum și sistemele de calcul conținând programele aferente manoperelor utilizate. Polițiștii au constatat însă că falsificarea cărților de credit nu ar fi fost posibilă fără aportul unui complice, respectiv Cristian Iulian Gheorghiu, de 21 de ani, din Constanța, fără antecedente penale. El, prin trimiterea pe internet a unor mesaje tip „spam”, obținea în mod fraudulos date despre cărțile de credit ale unor cetățeni americani, pe care le transmitea ulterior lui Cătălin Dragomir, cel care le transcria pe benzile magnetice ale unor cărți de credit. Numai că procurorii, prin rechizitoriu, au dispus scoaterea de sub urmărire penală a lui Gheorghiu, aplicându-i doar o sancțiune cu caracter administrativ. La luarea acestei decizii a contribuit, se pare, faptul că Institutul de Tehnologii Avansate din cadrul SRI a stabilit, în urma expertizării tehnicii de calcul ridicate de la domiciliu, că Gheorghiu nu deținea aplicații care să fie folosite la înscrierea de date pe cardurile magnetice, precum și faptul că a avut o atitudine sinceră pe parcursul anchetei. Anchetatorii spun că la polul opus s-a aflat Alexandru Rotariu, care, în pofida unor probe evidente, el a negat constant participația sa. Mai mult decât atât, la data de 10 aprilie 2006, el a fost surprins în flagrant după ce a extras, cu ajutorul a opt carduri falsificate, suma de 4.500 lei, fiind trimis în judecată în stare de arest preventiv și condamnat la un an de închisoare. Tot prin rechizitoriu, procurorii au dispus confiscarea sistemului informatic și a aparatului MSR 206, având o valoare totală de 6.500 lei, aparținând lui Cătălin Dragomir, pentru că au fost folosite la comiterea faptelor reținute în sarcina sa.