Doi tineri, dispăruţi din Constanţa de mai multe zile

Doi tineri, dispăruți din Constanța de mai multe zile

Polițiștii din Constanța sunt în alertă după ce doi tineri au dispărut de mai multe zile de acasă. Unul dintre ei este minor. Dumitru Viorel Prisăcariu are 17 ani și este din localitatea Poarta Albă, județul Constanța. La data de 14 octombrie, acesta a plecat de la domiciliu, fără a reveni până în prezent. Băiatul are 1,80 m înălțime, 70 de kilograme, constituție atletică, păr șater, față ovală, ochi căprui. La data plecării, purta geacă galbenă, pantaloni sport negri, bluză albastră și pantofi sport de culoare albastră.Cu o zi înainte, pe 13 octombrie, a dispărut de acasă și Abdurașit Hakan, de 20 de ani, din municipiul Constanța. Acesta are 1,70 m înălțime, 70 de kilograme, constituție atletică, păr șaten, față ovală și ochi căprui. Ultima dată când a fost văzut, acesta purta un hanorac negru, pantaloni sport albaștri și pantofi sport de culoare albastră.Cetățenii care pot furniza orice informații în legătură cu această persoană sunt rugați să contacteze Postul de Poliție Poarta Albă sau Dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, telefon 0241/611.364.