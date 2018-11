Doi suspecţi arestaţi în cazul barbatului executat în stil mafiot

Doi suspecți arestați în cazul barbatului executat în stil mafiot

"S-a putut stabili că are vârsta de aproximativ 45 - 55 de ani, înălțime 1,68 - 1,70 m, atletic, greutate aproximativă 70 - 80 kg, dimensiunea tălpilor piciorului 24 cm, corespunzător mărimii 39 la încălțăminte", se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, citat de ebihoreanul.ro.



În momentul în care a fost scos din apă, bărbatul era îmbrăcat într-o bluză de culoare roșie cu gulerul și terminația mânecilor de culoare maro și inscripționată cu cuvântul "Market" asociat cu sigla francizei Carrefour aplicată prin brodare pe partea stângă, în zona pieptului. Victima nu avea pantaloni sau alte obiecte vestimentare sau încălțăminte, doar "chilot de culoare neagră cu elastic de culoare albastră".



La gât, bărbatul purta un șnur subțire de ață pe care era fixată o bilă metalică de dimensiuni mici de culoare argintie, iar la mâna dreaptă avea un elastic sub formă de brățară, de culoare portocalie, cu noduri multiple.



"Ca elemente fizice distinctive, victima avea un singur rinichi și dantura lipsă, având doar resturi dentare, pe corpul acesteia neexistând tatuaje sau alte semne distinctive. De asemenea, nu s-au identificat urme ale unor intervenții chirurgicale", spun procurorii.



Legiștii au stabilit că perioada posibilă a decesului este începutul lunii august 2018. De asemenea, raportul preliminar medico-legal arată că moartea bărbatului a fost violentă și s-a datorat înecului. Înainte de a ajunge în apă, însă, acesta a fost bătut, dovada fiind faptul că pe antebrațe avea numeroase echimoze, "produse prin lovire cu și de corpuri dure și prin comprimare".



În plus, individul era legat și la mâini și la gură. "La momentul la care a fost găsită, victima avea mâinile imobilizate la spate prin legare cu material textil. La nivelul gurii, între maxilar și mandibulă avea așezată o fâșie îngustă din material textil legată strâns cu nodul situat sub urechea dreaptă", se arată în comunicatul Parchetului.



Un bărbat în vârstă de 42 ani și un tânăr în vârstă de 16 ani din Sibiu au fost arestați în cazul bărbatului găsit mort, în luna septembrie, într-un canal de colectare din Oradea. Victima a murit înecată după ce a fost băzută și aruncată în apă cu mâinile legate la spate și cu un căluș în gură. Anchetatorii nu au reușit nici până acum să identifice victima, potrivit bihon.ro.Cei doi tineri ar fi comis oribila faptă cu scopul de a deposeda victima de 30 de lei, informează Bihon.ro.