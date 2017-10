Doi studenţi reprezintă Academia Navală „Micea cel Bătrân”, în aceste zile, în Polonia

1

facultatea de constructii master inginerie si ape

universitatea ovidius : in cadrul masteratului de constructii inginerie civila : profesoara de 40 de ani si ceva nu stiu cum o cheama dar stiu ca e de hidrologie topografie se poarta indecent in fata altor tinere cuviincioase , cu baietii masteranzii ei fiin d tineri. sfideaza fetele cu note bune venite de la geografie totoadata sunt si mai inteligente decat asa zisii ingineri ,isi bate joc de ele deoarece sunt la fara taxa si destepte , vrea sa le scoata din sistem, , cui ne adresam pentru un control amanuntit la masterul constructii civile in constructii . profesoara de hidrologie ca si mama are doi baieti !va rugam sa ne ajutati se doreste eliminarea tinerilor cu potential intelect. presa toata presa buna ajutati acest caz nu avem cui ! sunt mama unei fete .