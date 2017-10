Doi poliţişti loviţi cu maşina de şoferi beţi, lăsaţi în libertate de procurori. "Ne ştirbesc autoritatea"

Doi polițiști loviți cu mașina de șoferi beți, lăsați în libertate de procurori. "Ne știrbesc autoritatea"

Week-end-ul trecut, un polițist a fost lovit cu mașina de un bărbat oprit la un control de rutină, în localitatea constănțeană Ostrov. Individul s-ar fi aflat sub influența băuturilor alcoolice, atunci când a dat peste omul legii, căruia i-a fracturat piciorul. Cazul este tras la indigo cu o altă întâmplare din luna februarie a acestui an, atunci când un șofer a fost oprit cu focuri de armă, după ce a călcat peste picior un polițist, tot la Ostrov. În ambele spețe, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia nu au considerat că se impun măsuri preventive, astfel că indivizii au fost lăsați în libertate pe durata cercetărilor.„Lipsa de acțiune a procurorilor ne știrbește autoritatea“Polițiștii se feresc să facă declarații cu nume și prenume, atunci când sunt victimele unor ultraje sau chiar tentative de omor, fie pentru a nu afecta anchetele în curs sau pentru a nu se pune rău cu procurorii cu care, inevitabil, vor colabora în continuare. Două cazuri aproape identice, la o diferență de peste jumătate de an, arată o realitate despre care șefii din Poliție se feresc să vorbească, și anume autoritatea din ce în ce mai scăzută de care beneficiază agenții în relația lor cu cetățenii.„Această lipsă de acțiune a procurorilor în privința măsurilor asiguratorii și în privința tegiversării perioadei de soluționare a acestor plângeri nu face decât să ne știrbească autoritatea. Statutul polițistului nu are posibilitatea să schimbe foarte multe lucruri, pentru că cele mai multe țin de modul de aplicare a legii. În statut poate scrie că polițistul este al doilea Dumnezeu după cel din ceruri, dar asta nu-l va opri pe un bețiv să dea cu mașina peste el, știind că la Ostrov nu se întâmplă nimic, pentru că cei care au făcut asta nu au făcut pușcărie o zi”, a declarat pentru „Cuget Liber”, Cosmin Andreica, președintele Sindicatului Europol.Ce spun procuroriiDe cealaltă parte, surse din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia ne-au transmis că nu se pot lua decizii pripite cu privire la un drept fundamental al oamenilor, libertatea. Tocmai de aceea, înainte de a se lua măsuri precum reținerea unei persoane pe bază de ordonanță sau chiar cea a controlului judiciar, trebuie analizate toate aspectele implicate.Spre exemplu, în luna februarie a acestui an, Marian Cruceru a fost oprit la un control de rutină, în Ostrov. Observând că șoferul miroase a alcool, polițiștii au dorit să-l verifice cu aparatul etilotest, procedură refuzată de conducătorul auto. Când oamenii legii au încercat să-l conducă la spital pentru prelevare de probe biologice, Marian Cruceru a apăsat pedala de accelerație și a călcat un polițist peste picior. Polițiștii au reușit să-l oprească doar după ce au tras câteva focuri de armă.Despre acest caz, surse din cadrul anchetei spun că lucrurile nu ar fi stat tocmai așa. În acest sens, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia ne-au precizat că nu s-a luat măsura reținerii pentru că nu a fost vorba de ultraj, ci doar de sustragere de la recoltarea probelor biologice, faptă pentru care bărbatul a și fost trimis în judecată. Asta, deși agentul călcat a necesitat trei zile de îngrijiri medicale. La fel s-a întâmplat și în cazul polițistului lovit cu mașina week-end-ul trecut, agresorul fiind cercetat în stare de libertate, cu toate că omul legii a fost dus la spital și are piciorul în ghips.„De la bară sau prezidiu, procurorii și judecătorii nu au niciun risc“Sindicaliștii din Poliție le atrag atenția magistraților asupra riscurilor la care sunt supuși agenții, mai ales în mediul rural, acolo unde toată lumea îi știe cu nume și prenume. În acest sens, procurorii și judecătorii sunt rugați să se pună în pielea oamenilor legii, atunci când evaluează cazurile.„Mi-aș dori ca fiecare dintre procurori, care au în supraveghere astfel de dosare, să treacă printr-o situație similară, pentru a putea să-și dea seama ce înseamnă o situație în care trebuie să aplici legea, iar persoana împotriva căreia trebuie să aplici legea reacționează în acest fel. De la bară și de la prezidiu, nici procurorul și nici judecătorul nu are niciun fel de risc, pentru că totul se desfășoară într-un mediu sigur. Când vorbim de comunitățile mici, unde oamenii îi știu pe polițiști cu nume și prenume, este o mare problemă. Cu puțin alcool, lucrurile se precipită și nu mai ai parte de niciun pic de siguranță și autoritate”, a mai precizat Cosmin Andreica.