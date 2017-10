Doi poliţişti de frontieră de la Ostrov au ajuns după gratii

Acuzați de luare de mită

Doi polițiști de frontieră de la Ostrov au ajuns după gratii

Magistrații de la Tribunalul Constanța au emis mandate de arestare preventivă, pe o perioadă de 29 de zile, pe numele celor doi polițiști de frontieră care lucrau la Punctul Ostrov. Agenții Stelian Constantin, de 30 de ani și Sorin Silviu Constantin, de 37 de ani, ambii căsătoriți și cu câte un copil minor, sunt acuzați de luare de mită, după ce procurorii s-au sesizat din oficiu, având informații și date ce priveau ca mod de operare fapte de corupție. Mai exact, este vorba despre contactarea agenților de poliție din cadrul SPF Ostrov, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu și oferirea unor sume de bani, în euro, de la pescari de origine română pentru a nu fi controlați și a li se permite achiziționarea din Bulgaria și trecerea pe teritoriul României a unor scule de pescuit ale căror import, deținere, comercializare sau utilizare sunt interzise la noi în țară. Totul a pornit de la polițiștii Direcției Generale Anticorupție Constanța, care aveau informații că între polițiștii de frontieră bulgari și cei români, care lucrează la Ostrov, exista o „prietenie” mult prea strânsă ce avea drept scop săvârșirea unor acte de corupție. Drept urmare, pentru descoperirea acestor fapte, strângerea datelor privind existența infracțiunilor de corupție, identificarea tuturor persoanelor față de care exista presupunerea că săvârșesc fapte de corupție și obținerea mijloacelor de probă, s-a stabilit folosirea unui investigator sub acoperire, mai exact un ofițer DGA. Astfel, prima vizită în Bulgaria a polițistului sub acoperire a avut loc la data de 21 octombrie. Atunci, el s-a deplasat pe teritoriul Bulgariei, prin SPF Ostrov, ajungând în localitatea Silistra, unde s-a întâlnit cu cetățeanul bulgar E. G., care comercializa obiecte de pescuit. Cu acest prilej, investigatorul a fost interesat de cumpărarea unor unelte de pescuit din plasă mono-filament, care pe teritoriul României este interzisă a fi deținută și folosită. Pentru cumpărarea acestora a fost asigurat de cetățeanul bulgar că îi va înlesni introducerea pe teritoriul României fără să aibă probleme cu polițiștii de frontieră români și bulgari. La trecerea frontierei, în prezența cetățeanul bulgar E. G., investigatorul nu a mai fost supus controlului, astfel că, împreună cu acesta, a ajuns pe teritoriul României cu trei plase de pescuit monofilament. Totodată, el a fost asigurat că o astfel de activitate poate fi oricând repetată, având în vedere cumpărarea de influență din partea agenților de poliție de frontieră români și bulgari. Pe cale de consecință, pentru strângerea mijloacelor de probă necesare dovedirii faptelor, s-a dispus de procuror interceptarea convorbirilor și imagini privind activitatea infracțională desfășurată de polițiștii de frontieră de la Ostrov. Un ofițer DGA sub acoperire a făcut mai multe trasee în Bulgaria pentru a demonstra luarea de mită Drept urmare, la data de 21 noiembrie, agentul principal de poliție, Stelian Constantin a primit suma de 10 euro de la investigator pentru a-i permite introducerea pe teritoriul României a trei unelte de pescuit de plasă monofilament. De asemenea, cei doi s-au mai întâlnit și la data de 3 decembrie, în continuare polițistul sub acoperire fiind asigurat că în schimbul unor sume de bani va trece fără probleme frontiera cu uneltele de pescuit. Un nou traseu al investigatorului a avut loc la data de 19 decembrie, asigurat fiind de prezența pe tură a agenților Stelian Constantin și Sorin Silviu Constantin, care-l mai „ajutase” și în celelalte deplasări. În acea zi, investigatorul s-a deplasat în Bulgaria, pentru a cumpăra plase de pescuit monofilament. La intrarea pe teritoriul Bulgariei, în punctul de frontieră, el i-a întâlnit pe Stelian Constantin și Sorin Silviu Constantin, cărora le-a adus la cunoștință, în mod separat, intenția sa de a introduce ilegal în România 50 de plase de pescuit monofilament. Potrivit anchetatorilor, Stelian Constantin l-a îndrumat pe investigator să meargă să procure sculele de pescuit. Ei au stabilit ca la întoarcerea acestuia în punctul de frontieră să stabilească modalitatea de intrare în România, creându-i astfel convingerea că nu va avea niciun fel de control. După aproximativ două ore și 20 de minute, investigatorul s-a întors pe sensul de intrare în România, iar în punctul de frontieră l-a întâlnit pe polițistul bulgar M.M., care i-a făcut semn să-și continue deplasarea, fără a efectua controlul de frontieră. După ce investigatorul a staționat autoturismul cu care s-a deplasat, la aproximativ 30 de metri de zona de control, la acesta a venit polițistul bulgar M.M. căruia i-a oferit suma de 100 euro, potrivit înțelegerii făcute cu Stelian Constantin și Sorin Silviu Constantin. În baza cooperării judiciare dintre părțile bulgare și române, imediat după ce agentul de poliție de frontieră bulgar a primit suma de bani de la investigator, a fost surprins în flagrant de autoritățile judiciare bulgare, care l-au încătușat și l-au reținut pentru comiterea infracțiunii de corupție. În urma cercetărilor efectuate, asupra bulgarului a fost găsită suma de 100 euro în două banc-note a câte 50 de euro, marcate de ofițerii DGA din România. De partea cealaltă, la scurt timp, ofițerii DGA i-au reținut pe cei doi agenți de la Frontiera română, Stelian Constantin și Sorin Silviu Constantin. Cei doi români au fost și ei arestați de judecătorii de la Tribunalul Constanța. Cu toate acestea, Stelian Constantin și Sorin Silviu Constantin se consideră nevinovați și au făcut recurs la arestare, calea de atac urmând să fie soluționată de magistrații Curții de Apel Constanța.