Doi poliţişti constănţeni, prinşi în timp ce primeau mită de la un şofer

Au cerut bani pentru a-l scăpa de dosar penal

Doi polițiști constănțeni, prinși în timp ce primeau mită de la un șofer

Doi agenți de poliție din Constanța au fost „luați pe sus“ de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța pentru mită. Cei doi i-au cerut 500 lei unui șofer pentru a-l scăpa de dosar penal, întrucât l-au prins băut la volan. Conducătorul auto le-a promis polițiștilor banii, însă s-a dus glonț la Direcția Generală Anticorupție. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța i-au reținut, ieri noapte, pe Sorin Nicolae Popa și Aurel Ștefan, ambii agenți de poliție în cadrul Secției 6 Rurale de Poliție Cernavodă, care sunt cercetați pentru luare de mită. Mai exact, cei doi au tras pe dreapta un șofer, care mirosea a băuturi alcoolice. Polițiștii i-au cerut conducătorului auto 500 lei pentru a-l scăpa de dosar penal. „Probatoriul administrat în cauză până în prezent a relevat, ca stare de fapt, că în dimineața zilei de 10 decembrie 2013 cei doi inculpați l-au oprit în trafic pe un conducător auto care se deplasa dinspre satul Seimenii Mici către orașul Cernavodă, iar pentru că acesta prezenta halenă alcoolică, inculpații l-au condus la marginea localității și i-au pretins remiterea unei sume de bani, cu scopul de a nu-și îndeplini corespunzător atribuțiile de serviciu și de a nu efectua cercetări în vederea aplicării unei sancțiuni contravenționale sau chiar a cercetării penale pentru conducere pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice ori în stare de ebrietate”, precizează procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța. „N-am la mine, vi-i aduc în trei ore“ Auzind ce i se cere, șoferul n-a stat prea mult pe gânduri, spunându-le polițiștilor că nu are bani la el, dar cu siguranță că le va aduce suma dorită în trei ore. Cei trei au stabilit un loc de întâlnire, pe raza orașului Cernavodă. Conducătorul auto a sesizat imediat organele de urmărire penală printr-un denunț, astfel că, sub coor-donarea unui procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, cei doi polițiști au fost prinși în flagrant în aceeași zi de către ofițerii de poliție judiciară de la Direcția Generală Anticorupție - Serviciul Județean Anticorupție Constanța, delegați în acest sens de procuror, în timp ce primeau suma de 500 de lei drept mită. „În fapt, în cursul aceleiași zile, N.A. a depus denunț la Serviciul Județean Anticorupție Constanța în care reclama faptul că, în timp ce se afla la volanul autoturismului personal a fost oprit în trafic de către un echipaj de poliție alcătuit din doi agenți de poliție rurală în localitatea Seimenii Mici. Unul dintre agenți a constatat că N.A. mirosea a alcool și i-a pretins o sumă de bani nespecificată pentru a nu lua împotriva lui măsurile legale”, explică reprezen-tanții Direcției Generale Anticorupție.Încătușați Cei doi au fost reținuți, urmând a fi prezentați instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile. „Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea reprezintă etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activități care nu pot, în nici o situație, să înfrângă prin-cipiul constituțional al prezumției de nevinovăție”, au ținut să precizeze procurorii PT Constanța.