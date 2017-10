Doi pietoni, loviţi în timp ce traversau pe trecere

1

ciresica

Daca politia ar face si ceva preventiv in acea zona, ar amenda pe cei ce parchează aproape de trecerea de pietoni (si in general , in apropierea tuturor trecerilor) , sporind vizibilitatea șoferilor s-ar mai reduce nr incidentelor de acest gen.Si sa nu uitam si administratia locala care nu face nici măcar o parcare dar le distruge pe cele existente dând autorizații de constructii imobile chiar si pe fostele parcări," fortand" soferii sa parcheze si in locuri nepermise.