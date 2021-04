Doi navigatori români, în stare gravă pe o navă aflată într-un port din Malaezia

Potrivit Autorității Maritime din Malaezia, doi navigatori români de pe bulk carrier-ul „Rapallo” au fost opăriți cu păcură fierbinte în compartimentul mașini al navei. Accidentul s-a produs probabil, în noaptea 7 spre 8 aprilie. Marinarii, în stare critică, au fost duși la spitalul Port Dickson și sunt tratați în secția de terapie intensivă. Nava se află la încărcare în terminalul JEV din portul Dickson.

La rândul său Sindicatul Liber al Navigatorilor informează că cei doi marinari români au suferit arsuri pe 40 - 50% din corp și au fost transferați de urgență la spitalul de arși Manipal Hospital Klang.

Bulk carrier-ul „Rapallo” are lungimea de 225 metri, lățimea de 32,26 metri și capacitatea de 75.123 tdw. A fost construit în anul 2009 și este înmatriculat sub pavilion Malta. Nava este acoperita de un contract ITF si are o asigurare la un club P&I Norvegian din grupul societăților de asigurare de top.