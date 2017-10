Doi militari americani de la Kogălniceanu, trataţi la Spitalul de Urgenţă Constanţa

Doi militari americani de la Kogălniceanu, tratați la Spitalul de Urgență Constanța

Ştire online publicată Luni, 20 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Doi militari americani aflați la baza Mihail Kogălniceanu au ajuns, la sfârșitul săptămânii, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Unul dintre ei a fost diagnosticat cu pneumonie, iar cel de-al doilea - cu fractură la un picior. Cadrele medicale ale unității sanitare spun că soldatul diagnosticat cu pneumonie a fost adus cu ambulanța vineri. După ce a fost supus mai multor investigații medicale, el a rămas internat în Secția Medicală, sub supraveghere de specialitate. Cel de-al doilea militar american, care a suferit o fractură la un picior în timp ce juca fotbal și care a ajuns duminică la spital, nu a rămas internat. Cadrele medicale afirmă că acesta a fost adus pentru efectuarea unei radiografii întrucât baza nu dispune de o astfel de aparatură. După ce a fost văzut de un medic specialist, el a fost externat, urmând să se recupereze în baza de la Mihail Kogălniceanu. În aceste zile, la baza americană de la Mihail Kogălniceanu se desfășoară exercițiul comun „Proof of Principle", care urmărește instruirea trupelor române și americane și creșterea interoperabilității forțelor militare. Subunitățile mixte româno-americane vor executa misiuni de cercetare, operațiuni urbane, ambuscadă și reacție la ambuscadă, patrule de prezență, primul ajutor, puncte de control trafic. Piloții americani au executat încă de săptămâna trecută mai multe zboruri la bordul unor elicoptere Blackhawk specializate în evacuare în cazul în care unul dintre militarii participanți ar fi rănit în timpul exercițiului „Proof of Principle". La aplicație participă, în total, aproape 600 de militari.