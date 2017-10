Doi fraţi, la spital după ce s-au răsturnat cu maşina

1

Moartea vine pe 4 roti

Stimati concetateni, Din avalansa de accidente grave de pe autostrazile romanesti se desprind cateva concluzii pe care Politia Rutiera va trebui sa le introduca in legislatia romaneasca: 1. Reduceti viteza maxima la 100 km/h. Este evident ca viteza de 130 km/h este mult prea mare. Un sofer roman de taxi mi-a spus ca pe ruta Constanta-Bucuresti merge cu 260 km/h!!!!! Avea Nissan. Soferii romani nu au experienta autostrazilor si nici a bolizilor de sute de cai putere (va mai amintiti? Dacia avea doar 45 CP!) 2. Instalati radare mobile din kilometru in kilometru, dar saptamanal sa fie mutate! 3. Mariti latimea benzilor la 3,75 m 4. Introduceti o a treia banda langa ax numai pentru Politie, Pompieri, Ambulante, delegatii si depasiri 5. Masinile de tonaj greu si vehiculele care transporta mai mult de 5 persoane sa circule numai pe banda de langa sant. 6. Autobuzele si transportul de substante toxice sa aiba viteza maxima de 70 km/h. 7. Mariti drastic amenzile si de la o limita in sus (sa zicem 140 km/h) confiscati si topiti masinile 8. Infiintati, daca nu exista, un serviciu motorizat de supraveghere si patrulare permanenta pe autostrazi (cu ofiteri echipati si salarizati corespunzator; benzina va fi donata de rafinariile transnationale din Romania si scutita de impozite) 9. In caz de accidente mortale, confiscati carnetele si interziceti soferilor vinovati sa mai obtina un alt carnet 10. Inaspriti examenele la scolile de soferi Masuri in oras: 1. Viteza maxima va fi de max. 50 km/h 2. Viteza maxima in jurul scolilor de orice grad va fi de max. 40 km/h 3. Introduceti limitatori de viteza inaintea trecerilor de pietoni (valuri de asfalt la 10 m de trecere)