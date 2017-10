Doi fraţi, condamnaţi la cinci, respectiv zece ani de închisoare pentru trafic de droguri

Doi frați, condamnați la cinci, respectiv zece ani de închisoare pentru trafic de droguri

Curtea de Apel Constanța a condamnat doi frați la pedepse de cinci, respectiv zece ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Inițial, frații Constantin primiseră alte sentințe din partea Tribunalului, însă procurorii DIICOT au făcut apel la instanța superioară, care le-a admis cererea. Astfel, lui Constantin Constantin i s-a majorat pedeapsa de la 3 la 5 ani de închisoare cu executare, în timp ce Aurel Constantin a primit o reducere a sentinței de la 11 la 10 ani. Cel din urmă mai are de executat o altă pedeapsă, tot pentru trafic de droguri, de 16 ani, sentință însă care se contopește cu cea de 10 ani dată de Curtea de Apel. Potrivit rechizitoriului, la data de 21 august 2008, Constantin Constantin a fost prins în flagrant în timp ce încerca să vândă 996 grame de heroină unui investigator sub acoperire, în schimbul sumei de 18.000 de euro. Întreaga acțiune a fost pusă la cale de fratele său, Aurel, care la acel moment se afla încarcerat la Penitenciarul Rahova, tot pentru trafic de droguri. Deși se afla după gratii, având de ispășit o pedeapsă de 16 ani, Aurel Constantin a luat legătura prin telefon cu clientul – investigatorul sub acoperire, trimițându-l pe fratele său la întâlnire pentru a încheia tranzacția. Flagrantul a fost realizat în București, în Piața Unirii, unde, la indicațiile fratelui său, Constantin Constantin s-a întâlnit cu polițistul de la Constanța. Mai mult, se pare că acel kilogram de cocaină pe care Aurel Constantin l-a oferit spre vânzare provenea din captura care i-a adus prima condamnare, respectiv cea de 16 ani. Potrivit avocatului suspecților, heroina ar fi fost ascunsă acasă la Aurel Constantin, nefiind găsită de polițiștii care au efectuat perchezițiile domiciliare în 2002, în cazul primei condamnări. Aurel Constantin a declarat în fața procurorilor și judecătorilor constănțeni că necazurile lui au pornit după ce, în 2002, l-a împrumutat cu 10.000 de euro pe un anume Kokadag Ramazam. Drept garanție a împrumutului, individul i-ar fi înmânat mai multe pachete în care, ulterior, s-a stabilit că se afla heroină. Drogurile au fost găsite acasă la Aurel Constantin, în 2002, iar el a fost condamnat la 16 ani de închisoare. Numai că, se pare, Aurel Constantin ascunsese separat, îngropate în pământ, două pachete a câte 500 de grame de heroină, care nu au fost găsite la percheziția din 2002. Așa că, șase ani mai târziu, Aurel Constantin a încercat să-și recupereze cei 10.000 de euro, vânzând pachetele pe care le mai avea de la Ramazam.