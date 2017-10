Doi euro şi jumătate, „salariul” primit în Spania de muncitorii romi din Mangalia

Doi euro și jumătate, „salariul” primit în Spania de muncitorii romi din Mangalia

Ştire online publicată Vineri, 21 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Românii sechestrați la o fermă agricolă din Spania au declarat, după ce au ajuns acasă, la Mangalia, că au fost plătiți de angajatorii lor cu 10 euro la patru persoane și au fost amenințați în permanență cu săbii, pistoale și bâte. Pe de altă parte, oamenii legii au identificat patru persoane care i-ar fi racolat pe muncitorii romi și i-ar fi trimis la Sevilla. Indivizii, care sunt frați, urmează să fie cercetați pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune. „Ne-au spus că ne vor da de muncă în Sevilla și, când am ajuns acolo, deși a fost vorba de un comision de 300 de euro, ne-au cerut 1.000. Ne-au spus că ne vor da cazare și, când am ajuns acolo, nu am primit nimic”, a declarat Amet Bechir, una dintre persoanele aduse de autorități din Spania, după ce a reușit să fugă împreună cu alți bărbați de la ferma agricolă din Sevilla. El spune că, odată ajuns în Spania, a fost sechestrat și amenințat. „Nu ne-au lovit, dar ne amenințau ca să nu plecăm nicăieri. Aveau săbii, bâte și pistoale și spuneau că ne taie dacă plecăm. Nu ne puteam mișca de acolo”, a mai spus Amet Bechir. Un alt bărbat care a revenit, ieri, din Spania spune că au fost ținuți în condiții grele și că nu puteau pleca. „Ne-au ținut sechestrați ca pe niște câini. Când am plecat de aici, la cules de măsline, ne-au spus că ne dau cazare și ne-au dus, în schimb, în câmp. Ne-au dat niște saltele. A fost prima oară când am plecat și nu am știut cum o să fie. Când am ajuns acolo, nu am mai putut pleca pentru că erau mulți și au început cu amenințările”, a povestit Aniș Memet.Românii sechestrați la o fermă agricolă din Spania au declarat, după ce au ajuns acasă, la Mangalia, că au fost plătiți de angajatorii lor cu 10 euro la patru persoane și au fost amenințați în permanență cu săbii, pistoale și bâte. Pe de altă parte, oamenii legii au identificat patru persoane care i-ar fi racolat pe muncitorii romi și i-ar fi trimis la Sevilla. Indivizii, care sunt frați, urmează să fie cercetați pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune. „Ne-au spus că ne vor da de muncă în Sevilla și, când am ajuns acolo, deși a fost vorba de un comision de 300 de euro, ne-au cerut 1.000. Ne-au spus că ne vor da cazare și, când am ajuns acolo, nu am primit nimic”, a declarat Amet Bechir, una dintre persoanele aduse de autorități din Spania, după ce a reușit să fugă împreună cu alți bărbați de la ferma agricolă din Sevilla. El spune că, odată ajuns în Spania, a fost sechestrat și amenințat. „Nu ne-au lovit, dar ne amenințau ca să nu plecăm nicăieri. Aveau săbii, bâte și pistoale și spuneau că ne taie dacă plecăm. Nu ne puteam mișca de acolo”, a mai spus Amet Bechir. Un alt bărbat care a revenit, ieri, din Spania spune că au fost ținuți în condiții grele și că nu puteau pleca. „Ne-au ținut sechestrați ca pe niște câini. Când am plecat de aici, la cules de măsline, ne-au spus că ne dau cazare și ne-au dus, în schimb, în câmp. Ne-au dat niște saltele. A fost prima oară când am plecat și nu am știut cum o să fie. Când am ajuns acolo, nu am mai putut pleca pentru că erau mulți și au început cu amenințările”, a povestit Aniș Memet.