Doi elevi militari din Constanța, participanți la un maraton internațional. „A fost o provocare pe cinste!”

„Nimic din ceea ce faci cu pasiune nu are cum să fie greu. Noi am acceptat această provocare pentru că știam că vom fi în elementul nostru. Nu ne-am pus nicio secundă problema că nu vom duce provocarea până la capăt. A fost solicitant din toate punctele de vedere, într-adevăr o provocare pe cinste!”, transmite elev soldat Marin Moldoveanu.





„Suntem mândri că am putut pune în practică ce ne-am propus. A fost solicitant, într-adevăr, dar a fost și energizant în același timp. În măsura în care regulamentul unității a permis-o, am documentat întreaga cursă pe contul meu de instagram, să avem astfel dovada că am parcurs întocmai provocarea, indiferent că a fost zi sau noapte. Au contat enorm pentru noi mesajele primite de la prieteni, de la familie... Sigur, încurajările colegilor noștri ne-au motivat. Le mulțumim tuturor! Această provocare a fost o dovadă că suntem bine pregătiți fizic. La ultima serie, cea de-a 12-a, am alergat 8 kilometri. Avem de gând să acceptăm și alte provocări lansate de David Goggins”, completează elev fruntaș Claudiu Brindea.





Scopul acestui maraton internațional, care se desfășoară anual, este de a aduce împreună, în jurul unui țel comun, oameni din întreaga lume. De asemenea, evenimentul are și o componentă caritabilă. Doritorii au putut dona diverse sume sau au putut achiziționa tricouri cu sigla maratonului. Banii astfel strânși vor fi donați în integralitate unei cauze nobile.





Doi elevi ai Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale au participat, la sfârșitul săptămânii trecute, la „David Goggins 4x4x48 Challenge”. Este vorba despre un maraton internațional, lansat ca o provocare pe internet, în care sportivi din orice colț al lumii trebuie să alerge 6,5 kilometri (4 mile) odată la 4 ore, într-un interval de 48 de ore. Elevii militari Claudiu Gabriel Brindea și Marin Moldoveanu au ales să se alăture și ei provocării lansate de ultramaratonistul și fostul luptător de forțe speciale David Goggins. Cei doi au alergat câte 6,5 km (4 mile), din patru în patru ore, într-un interval de 48 de ore. Startul maratonului internațional s-a dat sâmbătă, 6 martie, ora 03:00, ora României (20:00 PST). Pentru că au fost nevoiți să se adapteze restricțiilor impuse de situația pandemică, cei doi și-au stabilit traseul de alergare în incinta unității, fapt care a însemnat suprafață de contact dură, lucru care a adăugat o nuanță de dificultate întregii provocări. Nici asfaltul de sub picioare, nici stropii de ploaie de primăvară ce au căzut la Constanța sâmbătă nu le-au știrbit elevilor militari din motivația de a duce la bun sfârșit cursa. În total, cei doi au parcurs aproximativ 80 de kilometri.