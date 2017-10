Doi dintre inculpaţi au acuzat că au fost duşi cu forţa la IGPR şi obligaţi să recunoască neadevăruri

Presiuni de la vârf în dosarul „Tona de Cocaină“?

Doi dintre inculpați au acuzat că au fost duși cu forța la IGPR și obligați să recunoască neadevăruri

Situație cel puțin ciudată în dosarul tonei de cocaină aflat pe rolul Tribunalului Constanța. Doi dintre cei trei inculpați arestați, care se aflau la Poarta Albă, au povestit, vineri, judecătorilor că au fost luați de la locul de detenție, respectiv Penitenciarul Poarta Albă, fără știrea magistratului de caz și duși în mare secret la IGPR, unde au fost amenințați și forțați să recunoscă faptul că au traficat respectiva cantitate de droguri sau să dea vina pe ceilalți coinculpați. Elena Ramona Cioroabă și Adrian Vasile Chiribău au dat, vineri, declarație, în fața magis-traților constănțeni povestind cum au fost ridicați, pe nepusă masă, din Penitenciarul Poarta Albă și transferați în arestul IGPR. „În urmă cu două săptămâni au venit la mine gardienii și mi-au spus să îmi fac bagajul că plec de la Poarta Albă, fără să mi se dea nicio explicație. M-am opus pentru că nu voiam să fac vreo mișcare fără știrea avocatului, însă am fost luată pe sus și urcată într-o mașină și dusă la IGPR. Acolo am fost amenințată de un bărbat care a zis că este procuror DIICOT, dar nu i-am reținut numele. Mi-a spus că o să fac pușcărie până la 50 de ani dacă nu dau vina pe Chiribău și pe Cano și că ar fi păcat de mine că sunt tânără. Am refuzat să fac vreo declarație fără avocatul meu, cu toate că procu-rorul mi-a comunicat că astfel de întâlniri au loc, de obicei, fără apărător”, a declarat Elena Ramona Cioroabă. Celălalt acuzat, Adrian Vasile Chiribău, a zis și el că a fost luat din penitenciar fără nicio explicație și dus la București. „La sediul BCCO București am fost primit de un colonel pe nume Cucu și de un alt polițist, care timp de patru ore m-au terminat psihic cu amenințări de tot felul pentru că refuzam să colaborez cu ei. Mi s-a promis o casă și o altă identitate dacă spun adevărul despre containerele de la Constan-ța. După câteva ore am fost dus la prim-procurorul DIICOT București, Codruț Olaru, care mi-a pus aceleași întrebări despre cazul de la Constanța. În urma refuzului meu de a da vreo declarație, Olaru mi-a spus «îți dau cuvântul meu, 25 de ani o să iei sau o să fii împușcat», ceea ce m-a speriat. Aceleași amenințări le primesc și părinții mei acasă și sunt bătrâni și bolnavi. Sincer, mi-e teamă, nu mă simt în siguranță la București, vreau înapoi la Poarta Albă”, a afirmat Chiribău. Judecătorul Doina Drăguinea, uimită peste poate de ceea ce a auzit, a decis să emită o adresă către IGPR pentru a cere să i se comunice în ce bază legală au fost transferați cei doi din penitenciarul în care erau închiși, fără aprobarea judecătorului sau instanței con-stănțene. Magistratul a spus totodată că legea interzice așa ceva în condițiile în care Cioroabă și Chiribău au fost demult trimiși în judecată și organele de urmărire penală nu mai au nicio competență în cazurile trimise deja la instanță. Șeful Biroului Vamal Constanța Sud, Iulian Teșeleanu, reaudiat Tot vineri a fost reaudiat șeful Bi-roului Vamal Constanța Sud, Iulian Teșeleanu, care a povestit cum s-a derulat acțiunea polițiștilor de la BCCO și a procurorilor de la DIICOT, conjugată cu cea a vameșilor, privind cele două containere despre care se credea că sunt încărcate cu droguri. El le-a spus procurorilor și despre faptul că „o blondă din Bacău” (n.r. - Cioroabă) l-a căutat în luna decembrie 2008 pentru a-l întreba care e procedura pentru efectuarea unui import din China. „Ofițerii de poliție au propus livrarea supravegheată a containerelor, lucru cu care eu nu am fost de acord, decât cu obținerea unei ordonanțe de la procuror. Ei m-au asigurat că voi primi acea ordonanță, așa că am demarat procedura, inclusiv scanarea containerelor. La scanner se vedea ceva, respectiv în interiorul balotului de cherestea se vedeau zone mai luminoase, ceea ce mi-a creat convingerea că este altceva decât marfa declarată” - a declarat Teșeleanu în fața judecătorilor. A doua zi, el a fost sunat de șeful de la BCCO Constanța, care i-a spus că se întorc cu containerele în port și i-a solicitat să-i sprijine pentru a efectua controlul fizic. Astfel s-a descoperit cocaină, „camuflată” în obiectele de mobilier din cele două containere. Procesul va continua prin audierea altor martori.