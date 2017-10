Doi copii răniţi grav într-un accident cu ATV-ul

1

accident cu doi minori

accidentul a fost cand eu vreau ssa intorc si mam dus in fata unpic si mam uitat daca vine vro masina si cand mam dat putin in fata a venit ea cu autoturismu peste mine si eu mam pertut si mam acoperit pe fata ea a vut o viteza foarte mare si pute sa ne evita si ea zic eu ca nu afost atenta la volan cand am dat atv ul in fata ea pute sa ne vada ????