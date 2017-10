Doi constănţeni reţinuţi la patru luni după ce l-au bătut cu bestialitate pe un bărbat

Doi constănțeni reținuți la patru luni după ce l-au bătut cu bestialitate pe un bărbat

Agresorii care aproape l-au omorât în bătaie pe un bărbat în apropierea Prefecturii, la finalul anului trecut, au fost reținuți și sunt cercetați pentru vătămare corporală și tulburarea liniștii publice. Victima are nevoie de aproape jumătate de an de îngrijiri medicale, în cazul în care nu survin complicații. Procurori ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații Stan Aurelian și Dobruș Vincențiu Alexandru, cercetați în stare de reținere sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală și tulburarea ordinii și liniștii publice. Astăzi, inculpații eu fost prezentați cu propunere de arestare preventivă judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Constanța. Din referatul cu propunere de arestare preventivă a rezultat că, „în noaptea de 05.12.2015, în jurul orei 04.00, inculpații, împreună cu alți doi autori necunoscuți, au agresat-o pe persoana vătămată, în timp ce se afla pe bulevardul Tomis din municipiul Constanța, în apropierea clădirii Instituției Prefectului, aducând-o în stare de inconștiență. Aceștia i-au aplicat electroșocuri și au lovit-o cu pumnii, picioarele și alte corpuri dure, cauzând persoanei vătămate leziuni traumatice care necesită pentru vindecare un număr de 130-140 zile de îngrijiri medicale, dacă nu survin complicații, fapta fiind comisă în scopul producerii acestor consecințe, prin violențele comise de cei patru fiind tulburată ordinea și liniștea publică”.