Doi comandanţi de nave turceşti, trimişi în judecată pentru că au pescuit ilegal în apele teritoriale ale României

Doi comandanți de nave turcești, trimiși în judecată pentru că au pescuit ilegal în apele teritoriale ale României

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța au dispus trimiterea în judecată a doi cetățeni turci, comandanți de pescadoare, acuzați că, la începutul acestui an, au pescuit ilegal în apele teritoriale ale României. Este vorba de Kadir Dikmen, de 42 de ani, din Istanbul, care este acuzat de nedeținere a licenței și autorizațiilor de pescuit pentru nave și ambarcațiuni, deținerea și folosirea la pescuit de către persoane neautorizate a uneltelor de pescuit comercial și pescuit cu unelte și scule neautorizate și infracțiunea de arborare fără drept a pavilionului României. Potrivit procurorilor, în sarcina cetățeanului turc se reține că, la data de 1 aprilie 2010, în calitatea pe care o avea - de comandant al pescadorului „Karaka 2", sub pavilion Turcia, împreună cu un echipaj alcătuit din 13 persoane, tot de origine turcă, a pornit în marș din portul Fener Limanu - Turcia spre apele maritime românești, având la bord mai multe unelte de pescuit, cu intenția de a pescui în zona economică exclusivă a României. La data de 2 aprilie, la aproximativ 42 de mile marine de Gura Portiței, polițiștii de frontieră au identificat pescadorul lui Dikmen, care avea arborat nelegal pavilionul român și pescuia fără drept în apele românești. Echipajul a refuzat inițial să oprească, dar după somațiile legale el s-a supus controlului polițiștilor români. La bordul pescadorului, polițiștii de frontieră au descoperit câteva sute de unelte de pescuit deținute fără autorizație. Procurorii au propus magistraților de la Judecătoria Constanța, acolo unde a fost trimis dosarul lui Kadir Dikmen, confiscarea navei și condamnarea bărbatului. Victime colaterale: delfinii Un alt cetățean de origine turcă a fost deferit instanței de judecată de procurorii constănțeni. Este vorba de Canakci Hasan, de 62 de ani, din Istanbul, comandant al pescadorului Canakcilar, acuzat de comiterea infracțiunilor de nedeținere a licenței de pescuit pentru nave și ambarcațiuni comerciale în perioada de prohibiție și deținerea și folosirea uneltelor de pescuit neautorizate. Anchetatorii spun că, la data de 3 aprilie 2010, pescadorul „Canakcilar“ a fost depistat de Poliția de Frontieră, la aproximativ 52 de mile marine de Gura Portiței, având arborat un steag care arăta că ambarcațiunea ar fi sub pavilion Ucraina. Oamenii legii au trebuit să tragă 150 de focuri de armă, dar tot nu au „impresionat” echipajul pescadorului. Pentru că nava nu a oprit, polițiștii au fost nevoiți să tragă în plin, în zona pupa, reușind astfel să stopeze motorul principal al ambarcațiunii, iar echipajul s-a „predat”. La controlul efectuat la bordul navei, nu mică a fost mirarea polițiștilor când au descoperit 35 de saci de rafie plini cu gheață, 18 pești specia calcan, 72 de ligheane cu setci pentru pescuit calcan, 32 de kilograme de calcan, 40 de kilograme de vulpe de mare, 34 de kilograme de rechin. De asemenea, în plasele aruncate în mare, au fost găsiți doi delfini morți. În fața procurorilor, comandantul de navă Canakci Hasan a declarat că nu știa că se afla în apele teritoriale ale României, el crezând că pescuiește în apele Ucrainei. Procurorii au propus magistraților confiscarea navei și pedepsirea inculpatului.