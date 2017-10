Doi ani şi şase luni de închisoare pentru „teroristul“ de la Cernavodă

E definitiv!

Doi ani și șase luni de închisoare pentru „teroristul“ de la Cernavodă

Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție s-au pronunțat în cazul unui bărbat din Cernavodă, care a fost trimis în judecată pentru acte de terorism, mai precis, false amenințări cu bombă. Instanța a respins ca nefondat recursul formulat de Anton Niculai Roșca împotriva sentinței prin care a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare cu executare. În plus, judecătorii au revocat suspendarea condiționată a executării unei alte pedepse, de un an de închisoare, aplicată de Judecătoria Medgidia. În final, Roșca trebuie să execute pedeapsa de doi ani și șase luni de închisoare, decizia magistraților fiind definitivă. Pe parcursul cercetării judecătorești de la Constanța, apărătorul lui Roșca a cerut instanței să solicite Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța fișele medicale potrivit cărora, în perioada 2001 - 2005, clientul lui ar fi fost internat, de mai multe ori, la Secția de Psihiatrie Palazu Mare. Avocatul intenționa ca, în baza documentelor cerute, să demonstreze că Anton Niculai Roșca nu avea discernământ în momentul comiterii faptelor de care este acuzat. Cu toate acestea, nu a fost primit niciun răspuns. Potrivit rechizitoriului, Anton Niculai Roșca era angajat ca șofer la o societate din Cernavodă și primea regulat bani prin mandat poștal. De fiecare dată el făcea scandal în sediul poștei, nu de puține ori fiind și sub influența băuturilor alcoolice. Așa s-a întâmplat și pe 14 noiembrie 2006, când, nemulțumit că trebuie să stea la coadă, Roșca a reclamat că angajatele de la ghișeu se mișcă mult prea încet și a făcut scandal. După ce s-a văzut cu banii în buzunar, bărbatul a părăsit poșta și s-a oprit la primul telefon public de unde a sunat la Serviciul de Urgență 112 și s-a plâns operatoarelor că serviciile pres-tate de angajații poștei din Cernavodă sunt sub orice critică și a afirmat că „ar trebui pusă o bombă atomică în clădirea poștei“. Spre ghinionul lui Roșca, oamenii legii nu au gustat gluma și au demarat o serie de veri-ficări, pentru a-l identifica pe individ. În urma cercetărilor, în câteva ore, polițiștii din Cerna-vodă au reușit să îl găsească pe bărbat. Acum, el este nevoit sa stea după gratii.