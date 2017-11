Doi adolescenţi români, morţi într-un accident rutier din Italia. Alti trei tineri sunt grav răniţi

Doi adolescenți români, morți într-un accident rutier din Italia. Alti trei tineri sunt grav răniți

Ştire online publicată Joi, 02 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Doi adolescenti romani, in varsta de 14 si 17 ani, si-au pierdut viata, iar alti trei cetateni romani au fost rantii, intr-un accident rutier produs in Italia. Potrivit presei locale, citata de news.ro, accidentul a avut loc miercuri seara, in localitatea italiana Palosco din provincia Bergamo.Autoturismul Ford Focus in care se aflau romanii, condus de un tanar de 24 de ani, s-a izbit de un copac, apoi a intrat intr-o constructie din beton.In urma impactului, au murit doi dintre tinerii aflati in masina, in varsta de 14 si 17 ani. Ceilalti trei, in varsta de 24 de ani, de 15 si 18 ani, au fost grav raniti, fiind preluati de ambulante si dusi la spital.