"Doctorul Cristea", ţepe de zeci de mii de lei date la Constanţa. Cum îi înşela pe bătrâni

De unde au astia sute de milioane in casa? La fel ca in natura, cum pestele cel mare il inghite pe cel mic, smecherul il pacaleste pe fraier. Toata lumea a auzit poveste ursului pacalit de vulpe. Evident ca e ilegal, e fapta penala, dar nu ii da nimeni in cap, nu intra peste el in casa, de bunavoie si nesilit de nimeni goleste casa. Cat de prost sa fii sa ii dai banii unui necunoscut dupa ce ai vb doar la telefon? Cat de prost? Unii isi merita soarta. Esti prost, platesti. Ma intreb cum au acumulat banii aia, i-au furat, si-am mancat de sub unghii,au stat in frig si i-au economisit?