Docherii şi mecanizatorii de la „Chimpex” au declanşat greva generală

Docherii și mecanizatorii de la „Chimpex” au declanșat greva generală

Sindicatul operatorului portuar „Chimpex” SA a luat decizia declanșării grevei generale, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, liderul Florin Coman. El a precizată că acțiunea, care începe astăzi, la ora 7, și va dura până când patronatul va accepta revendicările salariaților. Două pietre tari Greva de avertisment din data de 18 octombrie și rundele de negocieri care au urmat, nu au reușit să deblocheze negocierea noului contract colectiv de muncă. Sindicatul își menține, neschimbate, solicitările: creșterea salariului indice 1 bază, cu 30%; acordarea salariilor compensatorii în cazul disponibilizărilor care nu sunt din vina salariatului; creșterea plafonului de decontare a biletelor de odihnă la 450 de euro; prime de Crăciun și de Anul Nou; îmbunătățirea unor norme de lucru. La rândul său, administrația a rămas fermă pe poziții. Oferta ei constă în: o creștere salarială de 30%, cu condiția includerii sporului de vechime în leafă; acordarea tuturor sporurilor salariale prevăzute de lege, inclusiv cele specifice pentru condiții de lucru; salarii compensatorii în cuantumul prevăzut de lege (inferior celui solicitat de sindicat); revizuirea normelor de lucru în funcție de realizările ultimilor doi ani. „Cu excepția personalului TESA și a celor ce sunt în concediu, toți lucrătorii, respective circa 300 de persoane vor participa la grevă” – a declarat liderul sindicatului. El a precizat că salariații sunt deciși să meargă până la capăt, adică până când le vor fi satisfăcute toate revendicările. Sindicatul „Chimpex“ are experiența grevelor de durată. „Cea din 2005 a ținut 14 zile. Premierul Tăriceanu și-a trimis, atunci, un ministru să medieze conflictul, pentru că acțiunea noastră blocase industria chimică“ – relatează Florin Coman. Efecte în lanț Implicațiile grevei generale de pe platforma acestui operator portuar sunt mult mai mari decât par la prima vedere. „Exporturile industriei chimice românești, ale combinatelor de la Slobozia, Târgu Mureș, Turnu Măgurele, «Doljchim», Bacău și altele, depind de terminalul «Chimpex». Instalațiile companiei noastre permit operarea a 4.000 tone de produse chimice, în vrac, pe zi. Ceilalți prestatori portuari au capacități de operare mult mai mici, pentru acest tip de produse. Asta înseamnă că greva noastră are implicații nu doar asupra derulării contractelor, ci și asupra capacităților de depozitare ale combinatelor chimice și, în final, asupra activității a mii de alți lucrători. La acestea trebuie adăugate și contractele pentru manipularea laminatelor” – a spus liderul sindicatului. 