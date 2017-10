„Doamnă, v-a murit copilul!“ Cea mai ingrată sarcină a poliţiştilor

„Doamnă, v-a murit copilul!“ Cea mai ingrată sarcină a polițiștilor

Autoritățile de peste hotare pun un mare accent pe modul cum este transmisă teribila veste rudelor. Și așa pierderea este dureroasă, aflarea într-un mod brutal despre moartea copilului, a partenerului de viață ori a părintelui poate amplifica suferința sau poate cauza alte probleme de sănătate. În țara noastră, însă, și în acest domeniu mai avem de învățat.Sarcina neplăcută, de a transmite rudelor dureroasa veste despre moartea tragică a unei persoane revine polițiștilor. Mai ales dacă decedatul a fost victima unui accident rutier și și-a dat suflarea pe șosea, ori dacă a fost victima unei crime. Dar, chiar și atunci când ruda a murit peste hotare, din motive medicale, iar autoritățile din țara respectivă nu au avut cum să anunțe familia, tot pe umerii polițiștilor cade această responsabilitate. E drept, nu există nicio lege și niciun regulament care să-i oblige să fie mesagerii acestor vești; și nici nu au o pregătire specială în acest sens, exceptând poate câteva lecții de psihologia victimei, din timpul școlii. Dar este responsabilitatea lor, de care se achită fiecare cum știe mai bine!Reprezentanții Poliției Constanța ne-au precizat că, în astfel de situații, „se acționează în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Penală”. „Fiecare polițist a urmat modulul de psihologie, în care este inclusă și psihologia victimei, în timpul școlii, astfel că știe cum să procedeze. În plus, la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Constanța sunt doi psihologi, care pot oferi asistență specializată rudelor, dacă sunt solicitați, atât în momentul aflării veștii dureroase, cât și ulterior”, ne-a precizat Carmen Șerbănescu, purtător de cuvânt al Poliției Constanța. Rar se întâmplă, însă, ca respectivii psihologi să fie solicitați în acest sens. De cele mai multe ori revine în sarcina polițiștilor de proximitate - dacă vorbim despre orașe - sau a celor cu experiență - dacă familia locuiește în mediul rural - să transmită neplăcuta veste.„Se lasă aceste sarcini în seama polițiștilor cu experiență, care cunosc mai bine familiile. De aceea, în orașe merg acasă la familii polițiștii de proximitate. Vestea nu se dă din ușă, ci se vorbește cu ruda cea mai apropiată, se are grijă să nu fie singură, căci se poate să i se facă rău. De-a lungul timpului, m-am aflat în situația de a da această veste de patru sau cinci ori și nu este o sarcină plăcută. Nimeni nu-și dorește să fie în această postură, dar polițistul trebuie să vorbească ca de la om la om în aceste situații, să fie aproape de familia îndurerată”, ne-a spus comisarul șef Ion Ioniță, adjunctul Poliției Medgidia.Nu se întâmplă, însă, așa de fiecare dată! De multe ori, rudele află despre moartea celor dragi de la alte persoane, prin telefon, atunci când îi apelează pe cei decedați. „De multe ori, rudele sună pe telefonul mobil al vic-timelor moarte în accidentele rutiere și în momentul în care constată că răspunde altcineva la telefon își dau seama că este ceva în neregulă. Fie li se spune prin telefon, de către martorii oculari, fie sunt îndrumați să meargă la spital sau la morgă”, ne-a spus un polițist rutierist.În străinătate, pe de altă parte, se procedează altfel. În Germania, de exemplu, polițistul anunță vestea, de față cu un preot sau un psiholog. În America, polițiștii urmează cursuri speciale privind transmiterea veștii morții cuiva, în care sunt învățați cum să procedeze, pas cu pas. Un astfel de curs a fost organizat, în urmă cu doi ani, și la nivelul Direcției Poliției Rutiere Române. La acea vreme, polițiștii rutieriști din întreaga țară au aflat că, niciodată, anunțul privind moartea cuiva nu se face din ușă ori prin telefon. La locuința familiei trebuie să meargă doi polițiști, dintre care unul îmbrăcat în civil și acesta va fi cel care va discuta cu membrii familiei. Este de preferat ca membrii familiei să fie așezați și sub nicio formă să nu fie folosite în anunț cuvinte precum „accident groaznic”, „spulberat”, „cadavru”. La data respectivă se discuta inclusiv de stabilirea unei proceduri. Nu s-a schimbat, însă, nimic.De exemplu, mama Nicoletei Cengher, tânăra cântăreață moartă în incendiul de acum o lună, care a mistuit restaurantul Beirut din centrul Constanței, povestea că a aflat despre moartea fiicei ei de pe o rețea de socializare. „Am vorbit cu ea când a plecat de acasă sâmbătă seara. Am pupat-o și mi-a spus că ia cheile de la casă, pentru a nu mă deranja când se întoarce, dar că îmi va da mesaj ca să știu că e bine. Nu mi-a mai dat, a fost prima seară când a fost plecată și nu mi-a dat mesaj. În momentul în care nu mi-a răspuns la telefon, pe la ora 3.30, am știut că s-a întâmplat ceva. Am fugit repede la calculator și am văzut postat pe pagina ei de Facebook că Nicoleta s-a ridicat la Ceruri”, spunea, la acea vreme, Mariana, mama Nicoletei Cengher.