„Doamnă judecător, vă rog să mă eliberaţi pentru că nu am vrut să o omor doar pe ea, ci şi pe mă-sa“

Dorința unui criminal:

„Doamnă judecător, vă rog să mă eliberați pentru că nu am vrut să o omor doar pe ea, ci și pe mă-sa“

Jan Tistu, bărbatul care și-a ucis soția din cauză că că l-a dat pe mâna polițiștilor pentru că și-ar fi abuzat sexual copiii, le-a cerut judecătorilor Tribunalului Constanța să îl lase în libertate pentru că nu a vrut să o ucidă doar pe ea, ci și pe soacră-sa. „Doamnă judecător, vă rog să mă eliberați pentru că nu am vrut să o omor doar pe ea, ci și pe mă-sa”, a declarat bărbatul, care în prezent se află în arestul poliției. Relatarea a fost făcută chiar de avocatul acestuia, care s-a crucit când a auzit ce are în cap clientul său. „Omul acesta e chiar periculos dacă este lăsat în libertate”, a mai adăugat avocatul. Realizând că nu are șanse de a fi pus în libertate, Jan Tistu s-a hotărât în cele din urmă să-și retragă recursul împotriva măsurii de arestare preventivă luată de Tribunalul Constanța. În schimb, el a solicitat efectuarea unei expertize psihiatrice, care să dovedească dacă a avut discernământ în momentul producerii crimei. „Nu am fost niciodată la psihiatru și mă gândesc că poate am probleme. De aceea am luat-o razna și am omorât un om”, a declarat Jan Tistu. Bărbatul este acuzat că la finele lunii trecute și-a ucis soția pe motiv că l-a reclamat polițiștilor că i-a violat pe cei doi copii pe care femeia îi are dintr-o relație anterioară, dar pe care Tistu îi înfiase trecându-i pe numele lui. Apropiații celor doi susțin că, în ultima vreme, bărbatul era foarte nervos, deoarece fusese condamnat la 12 ani de închisoare pentru viol și astfel s-ar fi răzbunat pe soția lui care l-a reclamat.