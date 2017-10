DNA-ul îl va despăgubi pe Radu Mazăre

Ieri, Curtea de Apel Constanța a admis în parte recursul declarat de edilul Constanței, Radu Ștefan Mazăre, și obligă DNA la furnizarea mai multor informații legate de doi specialiști ai instituției, Cătălin Ion Cucoară și Gheorghe Macovei, precum și la plata în favoarea reclamantului a sumei de 5.000 de lei, reprezentând daune morale, și 1.500 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Hotărârea este irevocabilă. Prin sentința emisă ieri, DNA este obligată la furnizarea informațiilor de interes public referitoare la domeniile în care dețin înalta calificare cei doi specialiști, la comunicarea datelor de identificare a avizelor ministerelor de resort necesare numirii în funcție a persoanelor indicate, plus furnizarea de copii ale diplomelor de absolvire și a celorlalte diplome aferente specializării lor. De asemenea, obligă DNA la plata în favoarea reclamantului a sumei de 5.000 de lei, reprezentând daune morale și 1.500 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Celelalte dispoziții au fost menținute. Acțiunea intentată de edilul Constanței, Radu Ștefan Mazăre, și respinsă la Tribunalul Constanța împotriva DNA a avut ca obiect Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Mazăre solicita instanței obligarea DNA-ului la furnizarea informațiilor pe care le solicitase în data de 6 noiembrie 2007, cu privire la domeniul în care dețin înalta calificare profesională specialiștii Cătălin Ion Cucuoară și Gheorghe Macovei, angajați ai Serviciului de Specialiști din cadrul DNA. Mazăre susținea în acțiunea formulată, prin avocatul Ioana Focșa, că este cercetat de DNA în dosarul 29/P/2005, ce are ca obiect retrocedarea imobilelor preluate abuziv în perioada 1945-1989.