DNA: Ionel Arsene a dat înapoi o parte din mită

Ştire online publicată Vineri, 19 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Date noi în ancheta președintelui Consiliului Județean Neamț. Procurorii au probe care arată că a returnat o parte din mită. Ionel Arsene este acuzat că pe vremea când era deputat ar fi luat 100.000 de euro mită pentru a-îi face un dosar la ANI unui adversar politic, Culiță Tărâță, fost șef al județului pe atunci. Pentru că planurile nu au dat roade, i s-au cerut banii inapoi. 20.000 de euro i-ar fi returnat cash în aeroportul Otopeni, iar pentru o parte s-a asigurat că firma celui carea a dat bani va primi contracte cu statul. Ionel Arsene este cercetat sub control judiciar.„În calitatea sa de deputat, dar și de președinte al unei organizații județene, inculpatul Arsene Ionel ar fi primit 100.000 de euro de la o persoană”, spune Livia Săplăcan, purtătorul de cuvânt al DNA.La un an după ce ar fi primit 100.000 de euro mită, Ionel Arsene nu a reușit să facă ceea ce a promis: că va interveni pe lângă conducerea ANI pentru ca președintelui Consiliului Județean Neamt din acea perioadă să i se facă dosar de incompatibilitate. Așa că cel care i-a dat banii i-a cerut înapoi.„O persoană din anturajul denunțătorului s-a întâlnit cu Ionel Arsene la Aeroportul Otopeni și i-a transmis acestuia că îi cere restituirea banilor prin fiul său. Urmare a acestui demers, Ionel Arsene i-a restituit celui din urmă suma de 20.000 de euro”, potrivit DNA.Dar mai mulți nu ar fi avut. Așa că pentru diferență, actualul președinte al Consiliului Județean Neamț a promis că ajută firma celui de la care a primit bani să primească un contract generos pe banii statului.„Pentru restituirea unei părți din suma datorată va face demersuri astfel încât firmei să-i fie atribuită o lucrare de către primăria unei localități din județul Neamț”, se arată în referatul procurorilor.Ionel Arsene a petrecut o noapte după gratii. Tribunalul din Bacău a decis să respingă cererea DNA de arestare preventivă, iar președintele PSD Neamț a fost plasat sub control judiciar.„Sunt nevinovat și îmi voi dovedi nevinovăția, așa cum au făcut foarte mulți oameni politici care au fost acuzați pe nedrept. Haideți să vedem cum decurge dosarul, nu aș vrea să fac acuzații nefondate de răzbunări sau nu, cea ce știu sigur este că sunt nevinovat”, a spus el, potrivit Digi24.ro.