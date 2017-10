DNA Constanţa se ocupă de… anonime

1

deszvaluiri garda constanta

CINE ESTE RADU CRISTIAN? Suntem un grup de comisari – fosti si actuali din cadrul Garzii financiare CONSTANTA ,care lucram sau am lucrat in cadrul acestei institutii timp de 10-20 de ani . Pe parcursul acestori ani am intilnit si am vazut mai multe cazuri de incalcare a legilor Romaniei dar,ce se imtampla din 2005 de cand la conducerea Garzii Financiare Constanta se afla RADU CRISTIAN, nu am mai intilnit .Nu dorim sa ii lezam personalitatea,sa il calomniem ci pur si simplu sa va supunem atentiei unele din aspectele din activitatea lui legala sau infractionala sa o stabileasca organele abilitate. Astfel, in perioada ianuarie 2009 –martie 2010, Radu Cristian a efectuat periodic cel putin de doua ori pe luna, deplasari in Germania de cite 5-7 zile fara a dispune de concediu de odihna pentru zilele acestea sau de libere legale .Pentru aceste deplasari isi intocmea ordine de deplasare pe care le semna Fudulea Damu-comisar sef adjunct pentru deplasari in Bucuresti, la Garda Centrala, in interes de serviciu . In realitate cu acordul comisarului general Florea Sorin , care in confirma deplasarile ,se deplasa in Germania.In acest mod Radu Cristian a pagubit bugetul de stat cu sume foarte mari ce au fost incasate drept: salarii,stimulente,diurna de deplasare. Pentru a demonstra cele de mai sus se pot verifica urmatoarele:-mare parte din biletele de avion au fost procurate prin intermediul lui Paris Nicolae care detine o firma in incinta aeroportului M.Kogalniceanu Constanta; deplasarile au fost numai pina in luna martie 2010 deoarece in luna aprilie 2010 Garda financiara centrala a dispus efectuarea unui control la Garda financiara Constanta privitor la o sesizare care implica conducerea de la Constanta ,control efectuat de juristul MIHALACHE CONSTANTIN; se pot verifica pentru sustinerea plecarilor lui Radu Cristian biletele de avion emise ,care se pot regasi fiind nominale ,emise in perioada 2009-2010; se poate verifica evidenta iesirilor prin aeroporturileOtopeni,Baneasa,M.Kogalniceanu la inspectoratul Genaral al Politiei de Frontiera; comparativ se poate verifica daca a mai existat un alt sef de sectie care sa aiba atatea deplasari la Bucuresti. Se pot verifica deplasarile sotiei lui Radu Cristian in Germania la Munchen la o clinica privata de oncologie unde a fost operata de cancer la san care coiencid cu asazisele delegatii la Bucuresti ale lui Radu Cristian. De 3 ani Radu Cristian se deplaseaza cu un BMW X3 inmatriculat in Germania (nr. MHV 6012 ) ; cine ii plateste taxele? Din momentul in care Radu Cristian a fost numit comisar sef la Constanta acesta a instituit reguli ce contravin prevederilor legale cum sunt: -stabilirea unui cuantum minim al amenzilor aplicate ,initial, de 1000 lei fapt stipulat in registrul de procese verbale de sedinta din octombrie 2008 registru completat de Vasile Stelica; -colectarea periodica de sume de bani cuprinse intre 200-500 lei pentru cadouri la Garda Centrala si diverse alte OBLIGATII; -obligarea comisarilor de a procura diverse produse alimentare si bauturi pentru protocoale de partid. Neonorarea de catre unii comisari conducea la consemnarea lor in servicii permanente in VAMA si la sediu (vezi graficele celor doua divizii conduse de Manaila N. si Fudulea D. –care si la aceasta data sta la sediu si rezolva acte anterioare) -a dezvoltat o retea de colectare a banilor pentru partid prin intermediul unor apropiati ai acestuia de la societatile: - S C NORDIANA SRL –colecteaza de la transportatori -SC GHIURAL SRL –colecteaza de la cetateni turci - SC STRUCTURI DIN OTEL SRL - SC CAFÉ-CAFÉ SRL -SC BLACK SEA SUPLIESS SRL - SC TRITON SRL -SC ADIVIN SRL -SC EUROVIAL LIGHTING SRL -SC STAVROS GRUP SRL -SC COCHET SRL -SC LASCU BROSS SRL -SC TAVERNA SARBULUI CONSTANTA Patronii acestor societati colecteaza bani de la alte societati pe care ii aduce lui Radu C. la sediul Garzii Financiare dupa orele de program sau sambata fapt ce se poate vedea pe camerele de supraveghere de la sediu. In mod frecvent se prezinta la program dupa orele 10 si paraseste sediul dupa aproximativ o ora; revine dupa orele 15; se pot verifica borderourile de depuneri a banilor incasati zilnic care sunt semnate de sefii de divizii. Administratorii societatilor care nu vor sa cotizeze sunt tracasati prin multiple controale dispuse de Radu C. si executate de comisari din divizia lui Marius Nicolae ,iar acum de MihaI Ovidiu (se intocmesc mai multe note de constatare pentru a intimida agentul economic). Rugam sa se verifice finalizarea punctelor consemnate in aceste note. Rugam a se verifica modul in care sotia acestuia a putut beneficia de fonduri de la CASA DE ASIGURARI DE SANATATE CTA prin CASA DE ASIGURARI BUCURESTI ,direct, pentru a se opera in Germania desi aceasta operatie se realizeaza si in Romania. Au fost numeroase cazuri cand comisari din cadrul Garzii Financiare Constanta au fost scosi din control fiind chemati la sediu sau prin deplasarea personala a lui Radu Cristian la sediul societatii verificate ; cel mai de notorietate fiind cel in care comisarul Tomescu Ion a fost scos din control de la o firma a lui Slabu Gica ;ulterior Tomescu a mers la o alta firma de-a lui Slabu Gica aplicandu-i o amenda contraventionala de 3000 lei. La intoarcerea la sediu ,in prezenta sefilor de divizii Marius Nicolae ,Fudulea Damu si Manaila Nicolae ,comisarul sef Radu Cristian l-a apostrofat pe Tomescu Ion numindu-l ‘ NEBUN LA CAP’;ulterior ofiterul de serviciu Ionescu Iulian i-a spus lui Tomescu I ca:-“ el nu stie ca Gica Slabu a cotizat la Radu Cristian si ca nu trebuie sa intre in control la el?”. In vara lui 2011 a trimis echipe de control compuse din Perifan G. si Mergiani D. pe litoral pentru a “rezolva”cazurile apropiatilor lui Radu C. Se mai pune o intrebare retorica: Este posibil ca in timpul de lucru de cca 8 ore o echipa de control sa incheie 12-20 procese – verbale de control?. Filiera de adunare a banilor este ducerea si ridicarea in fiecare zi a costumelor de haine a lui Radu C.de la spalatorie iar o alta este parcarea autoturismui cu numere de Germania la spalatoria de pe I.C.Bratianu vis-à-vis de TROMPY. Desi ,asa cum reiese din declaratia de avere Radu Cristian este cam sarac si nici venituri nu prea declara , el si-a construit o vila ,in care locuieste , pe malul lacului Sutghiol o constructie imensa pe numele soacrei acestuia Bobes M. a carui pensie cumulate pe un an de zile nu ar fi suficieta pentru a plati impozitul pe locuinta si nici taxele locale. Gardul vilei care este din fier forjat a fost lucrat gratuit de o firma din Ovidiu al carui administrator este sotia lui Manea Costel –comisar in Garda Financiara Cta iar materialele de finisaj exterior au fost luate de la firma Mesta SRL Constanta . In subsolul casei se afla sala de fitness, dotata cu aparatura din S.U.A. livrata de SC TOTAL FITNESS SRL Cta in valoare de cca 100000 $ pentru care nu detine documente de cumparare. De asemenea intreaga aparatura de automatizare a casei a fost executata de o firma din Constanta . In perioada 2008-2010 au fost efectuate colecte de fonduri de la toate societatile care efectuau achizitii intracomunitare in special cereale si flori .Parte din fonduri erau duse la Bucuresti la unul din cei doi Sorini –Blejnar sau Florea in fiecare zi de miercuri a saptamanii zile in care Radu Cristian era insotit pe post de sofer de varul acestuia Calin George-jurist si mai nou comisar la Garda Financiara Cta desi la acea data era sofer angajat. Acest lucru se poate verifica din foile de parcurs si din repartitiile zilnice pentru perioda decand este comisar. Precizam faptul ca cea mai mare parte a celor mentionate mai sus au facut obiectul anchetei desfasurate de MIHALACHE CONSTANTIN dar nici pana acum nu au fost instiintate organele de cercetare penala. In notele de relatii date de fiecare comisar se pot regasii aspecte ce sustin cele mentionate mai sus si anume la comisarii: Mihai Octavian, Busu Mihai, Tomescu Ion ,Salop Ion, Suica Augustin, Garimovici Cornel ,Manea Nicolae,Nicolae Marius,Pacuraru Mihai, Radu Ionel si multi altii. Dupa ce s-a efectuat acea epurare din iulie 2011 Radu Cristian a continuat sa-si arate “muschii” pe fata, respectiv, solicitind mai mult sau mai putin voalat sume de bani pentru diverse cheltuieli de protocol; sumele se inscriu intre 500-1000 euro pe luna. Nu vom semna aceasta sesizare deoarece unii mai suntem in functie si ne este teama ca vom fi dati afara ca si ceilalti iar cei ce nu suntem in functie ne este teama ca nu vom mai putea fi angajati in funcii corespunzatoare tinind cont de relatiile lui Radu Cristian Consideram ca este momentul sa se demonstreze ca in Romania mai exista cinste si dreptate. Ca o completare la cele relatate va redam unele din etapele “ pregatirii profesionale” ale lui Radu Cristian: -a absolvit liceul agricol Constanta cu media 6(sase) la bacalaureat; -a absolvit o facultate “ NO NAME” din padurea Comorova – Mangalia; - a reusit decand e sef sa-si ia DOCTORATUL; -in anul 2003 cand a fost angajat (stim noi cum!!) la Garda Financiara era administrator la o societate comerciala ,fapt de incompatibilitate cu functia de comisar. FOSTI SI ACTUALI COMISARI DIN CADRUL GARZII FINANCIARE CONSTANTA