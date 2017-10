DNA cere URMĂRIREA PENALĂ a nouă foşti miniştri / Primele REACŢII

DNA cere URMĂRIREA PENALĂ a nouă foști miniștri / Primele REACȚII

Ştire online publicată Vineri, 26 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

DNA cere aviz de la președinte, Senat, Camera Deputaților și Parlamentul European pentru începerea urmăririi penale în cazul a nouă foști miniștri care în perioada mandatelor ar fi săvârșit infracțiuni, în cazul licențelor Microsoft pentru școli.Cei despre care se presupune că au săvârșit infracțiuni în perioada în care au fost miniștri sunt: Ecaterina Andronescu, Valerian Vreme, Șerban Mihăilescu, Dan Nica, Adriana Țicău, Gabriel Sandu, Daniel Funeriu, Alexandru Athanasiu și Mihai Tănăsescu.Fostul ministru al Educației Ecaterina Andronescu, vizată de cererea DNA privind începerea urmăririi penale a nouă foști miniștri, a declarat, vineri, că este șocată de acuzațiile DNA, pe care le respinge, ea susținând că niciodată nu a cerut și nu a luat niciun leu.“Luare de mită, spălare de bani sunt lucruri care... mă duc și mă bat până la Dumnezeu. Așa ceva în viața mea nu am făcut. Nu mi-a trebuit un leu de undeva”, a afirmat Ecaterina Andronescu, într-o intervenție telefonică la Realitatea Tv.Fost ministru al Educației în perioadele 2000-2003, 2008-2009 și 2008-2012, Andronescu a susținut că nu a cerut și nu a luat niciun leu în perioada în care a fost ministru.“Nu am cerut și nu am luat (bani – n.r.). Vreau să spun lucrul acesta răspicat”, a subliniat Andronescu, senator PSD, scrie Mediafax.