DNA cere REŢINEREA şi arestarea Elenei Udrea într-un NOU DOSAR

DNA cere REȚINEREA și arestarea Elenei Udrea într-un NOU DOSAR

Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, cere Camerei Deputaților ridicarea imunității pentru urmărirea penală, reținerea și arestarea preventivă a Elenei Udrea, pentru noi fapte: luare de mită, trafic de influență, spălare de bani, instigare la abuz în serviciu și fals în declarații.Elena Udrea a ajuns iar în atenția anchetatorilor și procurorii cer avizul pentru a putea fi arestată. Procurorii DAN spun că Udrea, deputat în Parlamentul României este acuzată de comiterea infracțiunii de luare de mită în formă continuată, trafic de influență în formă continuată, instigare la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine, efectuare de operațiuni financiare incompatibile cu funcția, ori încheierea de tranzacții financiare, utilizând informațiile în virtutea funcției, spălare de bani în formă continuată, fals în declarații de avere în formă continuată (cu referire la declarațiile de avere din perioada 2009 - 2012).Conform procurorilor, cu privire la infracțiunile de instigare la abuz în serviciu, luare de mită, trafic de influență și fals în declarații de avere, aceste fapte au legătură cu vânzarea unui imobil din județul Constanța.„Scoaterea activului „Vila Săbărel” din Eforie Sud (suprafață utilă de 700 mp) din patrimoniul SC Carmen Silva 2000 SA, vânzarea la un preț sub valoarea de piață a terenului aferent imobilului (386 mp), lucrările de renovare la imobilul Vila Săbărel, cumpărarea și intabularea activului Vila Săbărel și a terenului aferent pe SC Romlit Spectrum SRL, pentru a ascunde beneficiarul real și pentru a evita justificarea resurselor financiare. A solicitat vânzarea activului „Vila Săbărel” din Eforie Sud (achiziționată cu suma de 56.425 euro), prin metoda negocierii directe și cu recunoașterea unor investiții în cuantum de aproximativ 7.284 euro ce nu fuseseră realizate, către SC Romlit Spectrum SRL - o societate controlată de o persoană din anturajul său, societate pe care a creditat-o prin intermediul unei rude, pentru achitarea sus menționate, fără a declara împrumutul acordat societății sau cumpărarea activului prin interpuși;- L-a constrâns pe directorul general al SC Carmen Silva 2000 SA, prin intermediul reprezentantului SC Romlit Spectrum SRL, să încheie un act adițional la contractul de vânzare – cumpărare a activului „Vila Săbărel”, în condiții nelegale (respectiv cu încălcarea hotărârii AGA și a condițiilor stabilite pentru vânzare prin mandatul emis de minister în baza avizelor direcțiilor de specialitate), pentru a asigura SC Romlit Spectrum SRL trecerea în proprietate a imobilului; aceasta, deși nu se efectuase plata banilor în termenul de 10 zile stabilit prin mandat de minister, fapt ce atrăgea desființarea de drept a contractului, fără altă notificare și fără intervenția instanței de judecată;- Și-a exercitat influența asupra primarului orașului Eforie Sud pentru a obține cumpărarea, de către SC Romlit Spectrum SRL, a terenului aferent Vilei Săbărel, prin negociere directă, la un preț sub valoarea de piață (aproximativ 50% din valoarea pieței);- A pretins și primit foloase necuvenite în cuantum de cca. 520.000 de lei, constând în contravaloarea lucrărilor de renovare a Vilei Săbărel și a materialelor necesare, de la administratorul unei societății comerciale (societate ce avea în derulare mai multe contracte cu C.N.I. - Compania Națională de Investiții). Foloasele au fost primite pentru a asigura finanțarea necesară derulării contractelor pe care societatea le încheiase cu CNI SA. Aceasta, în condițiile în care CNI SA funcționa sub autoritatea Dezvoltării Regionale și Turismului, iar ministrul era ordonator principal de credite.- A achiziționat imobilul Vila Săbărel prin intermediul firmei SC Romlit Spectrum SRL pe care o controla și căreia îi asigura fondurile aferente efectuării tranzacțiilor, prin creditarea firmei în numele asociatului declarat; astfel, a ascuns faptul că este beneficiarul real al imobilului „Vila Săbărel”, al terenului aferent și al lucrărilor de renovare efectuate de o societate comercială favorizată; toate foloasele sus menționate au fost primite în legătură cu exercitarea prerogativelor specifice funcției, în scopul disimulării proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând și faptul că modalitatea de dobândire a imobilelor a fost nelegală.- A încheiat tranzacțiile imobiliare având ca obiect Vila Săbărelu (cu o suprafață utilă de 700 mp) și terenul aferent acesteia (386 mp) prin persoane interpuse, respectiv prin intermediul SC Romlit Spectrum SRL – societate pe care o controla și căreia îi asigura finanțarea necesară, utilizând informații obținute în exercitarea funcției.B. Cu privire la pretinderea și primirea unor foloase necuvenite pentru exercitarea influenței în legătură cu derularea contractului de vânzare – cumpărare de energie dintre SC Hidroelectrica SA și o societate comercială- În vara anului 2010, în calitate de ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului și membru la Guvernului și de persoană cu funcție de conducere în cadrul unui partid politic, având influență asupra factorilor de decizie din cadrul Ministerului Economiei și ai SC Hidroelectrica SA, a pretins de la un om de afaceri, prin intermediar, suma de 5 milioane USD, pentru a asigura firmei controlate de omul de afaceri derularea, în continuare, a contractului bilateral de vânzare – cumpărare de energie electrică cu SC Hidroelectrica SA.- Pentru a-și exercita influența asupra factorilor de decizie din Ministerul Economiei și a celor din cadrul SC Hidroelectrica SA, la începutul anului 2012, a primit de la același om de afaceri, prin intermediar, suma de 3.800.000 USD și o creanță de 900.000 de euro pe care una din firmele controlate de omul de afaceri o deținea ca urmare a unui împrumut garantat cu pachetul de 90% din acțiunile la o societate comercială cu activitate în mass media.- În anul 2011, pentru a ascunde beneficiarul real al creanței de 900.000 de euro, primită cu titlu gratuit de la omul de afaceri, îi solicitase unei persoane să încheie un contract de novație cu schimbare de creditor pe o firmă a respectivei persoane. De asemenea, ulterior, pentru a ascunde că este beneficiarul real al pachetului de acțiuni la societatea cu activitate în mass media, i-a solicitat unei alte persoane să încheie actele aferente tranzacției în numele său și să efectueze plățile aferente prin creditarea societății, disimulând astfel proveniența sumei de circa 700.000 de euro, aferentă plăților efectuate pentru societatea mass media și ascunzând astfel că este adevăratul proprietar la creanței ce a făcut obiectul novației cu firma omului de afaceri de la care a primit creanța.Prin urmare, raportat la toate aspectele descrise mai sus, în conformitate cu prevederile legale și constituționale, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție - doamna Laura Codruța Kövesi a transmis procurorului general al P.I.C.C.J referatul cauzei, în vederea sesizării:1. Camerei Deputaților, pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale față de UDREA ELENA GABRIELA, deputat în Parlamentul României, la data faptelor ministru în Guvernul României, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni săvârșite în exercițiul funcției :-luare de mită în formă continuată,-trafic de influență în formă continuată,- instigare la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine,-efectuare de operațiuni financiare incompatibile cu funcția, ori încheierea de tranzacții financiare, utilizând informațiile în virtutea funcției-spălare de bani în formă continuată-fals în declarații de avere în formă continuată (cu referire la declarațiile de avere din perioada 2009 - 2012)2. Ministrului Justiției, pentru a solicita Camerei Deputaților încuviințarea reținerii și arestării preventive a deputatului UDREA ELENA GABRIELA, ministru în Guvernul României, la data faptelor, pentru săvârșirea infracțiunilor de:-luare de mită în formă continuată,-trafic de influență în formă continuată,-instigare la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine,-efectuare de operațiuni financiare incompatibile cu funcția, ori încheierea de tranzacții financiare, utilizând informațiile în virtutea funcției-spălare de bani în formă continuatăPrezentele cereri intră sub incidența prevederilor Codului de Procedură Penală și ale Constituției României, prin urmare, persoana față de care s-a solicitat sesizarea pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale, respectiv încuviințarea reținerii și arestării preventive, beneficiază de prezumția de nevinovăție.