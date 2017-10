DNA cere aviz de începere a urmăririi penale pentru deputatul Borbely

Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi a transmis procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție referatul cauzei, în vederea sesizării Camerei Deputaților, pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale față de BORBELY LASZLO, deputat în Parlamentul României, fost ministru al Ministerului Mediului și Pădurilor, în legătură cu săvârșirea a trei infracțiuni de trafic de influență. Cererea este formulată în cauza în care, pe 17 ianuarie 2014, au fost trimise în judecată trei persoane, în legătură cu infracțiuni de corupție. Din cauza faptului că, în 2012, plenul Camerei Deputaților a respins cererea procurorilor DNA de încuviințare a urmăririi penale, față de BORBELY LASZLO s-a dispus soluția de netrimitere în judecată. Ulterior, au apărut noi elemente ce au conturat infracțiunea de trafic de influență, în perioada exercitării funcției de ministru Mediului și Pădurilor.Prin urmare, procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Oradea, la data de 5 ianuarie 2015, au dispus revocarea soluției de neîncepere a urmăririi penale, iar judecătorul de cameră preliminară de la Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat redeschiderea urmăririi penale.Anchetatorii spun că, în cursul anului 2011, Borbely Laszlo, în calitate de ministru al Mediului și Pădurilor, a primit de la Ciocan Ioan – administrator al S.C. LESCACI COM SRL Negrești Oaș, foloase necuvenite, constând în renovarea și utilarea unui apartament, în valoare de 80.952 lei, pentru a-și exercita influența asupra unor funcționari din cadrul Administrației Naționale „Apele Române” – instituție aflată în coordonarea Ministerului Mediului și Pădurilor, în vederea determinării acestora să favorizeze S.C. LESCACI COM SRL Negrești Oaș la diferite licitații organizate de A.N. „Apele Române” prin Administrațiile Bazinale din teritoriu. De asemenea, procurorii spun că Borbely Laszlo, în calitate de ministru al Mediului și Pădurilor, a primit de la Molnar Anton Petru - administrator de fapt al S.C. AZIMUT COM SRL Acățari, foloase necuvenite, constând în reamenajarea și extinderea unui imobil aparținând acestuia, în valoare de 112.199 lei, pentru a-și exercita influența asupra unor funcționari din cadrul A.N. „Apele Române” – instituție aflată în coordonarea Ministerului Mediului și Pădurilor, în vederea determinării acestora să favorizeze S.C. AZIMUT COM SRL Acățari, la diferite licitații organizate de către A.N. „Apele Române” prin Administrațiile Bazinale din teritoriu.În plus, în cursul anului 2011, Borbely Laszlo, în calitate de ministru al Mediului și Pădurilor, a primit de la o persoană, administratorul a două societăți comerciale, suma de 50.000 euro, pentru a sprijini firmele administrate de acesta să obțină lucrări în domeniul gospodăririi apelor și să încaseze contravaloarea lucrărilor executate. Andreea ILIESCU