DNA a dat iama în medicii oncologi. Au primit mită vacanţe în India pentru a prescrie medicamentele unei anumite companii

DNA a dat iama în medicii oncologi. Au primit mită vacanțe în India pentru a prescrie medicamentele unei anumite companii

Potrivit DNA, 77 de medici specialiști oncologi, din București și alte șapte județe, sunt urmăriți penal pentru luare de mită, a anunțat, ieri, DNA.În cursul lunii februarie 2016, procurorii au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 82 de suspecți, după cum urmează: o societate comercială având ca obiect de activitate servicii de import, distribuție și promovare a produselor farmaceutice, pentru comiterea infracțiunii de dare de mită, în formă continuată (77 acte materiale); patru reprezentanți cu funcții de conducere în societatea respectivă, pentru comiterea infracțiunii de dare de mită, în formă continuată (77 acte materiale) și 77 de medici specialiști oncologi, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită.Potrivit anchetatorilor, conducerea societății comerciale menționate anterior a decis extinderea activității societății pe piața de medicamente generice, printre acestea fiind și medicamente din sfera oncologiei.În contextul în care concurența pe piața farmaceutică era puternică, a apărut necesitatea unor măsuri de natură să determine medicii să prescrie sau să îndrume pacienții spre medicamentele din sfera oncologiei distribuite de compania respectivă, cu depășirea limitelor permise de legea în domeniu.În consecință, în anul 2012, sub pretextul finanțării participării unor medici oncologi la un congres internațional, după o serie de discuții, persoane cu putere de decizie în cadrul societății comerciale au hotărât organizarea unei vacanțe în India pentru medici oncologi, urmând să suporte toate cheltuielile cu transport, cazare, masă și excursii pentru medici, iar în unele cazuri, și pentru membri din familiile medicilor în cauză. Oferirea acestei vacanțe avea ca scop stimularea ilicită a medicilor pentru a prescrie sau recomanda medicamentele distribuite de societatea comercială res-pectivă.Prin intermediul reprezentanților medicali, cei patru suspecți din conducerea societății au transmis mai multor medici oncologi invitația de participare la al 3-lea Congres asiatic de cancer de sân, care urma să aibă loc în Bangalore, India, în perioada 3-4 martie 2012. În final, 77 de medici au acceptat invitația, unii dintre aceștia fiind însoțiți de alți membri ai familiei. Pentru participarea la congres a celor 77 de medici, compania a achitat unei societăți de turism suma de 520.607,95 euro (echivalentul a 2.312.670,7 lei), din care suma reprezentând mită este de 416.864,1 euro.Pentru acoperirea mitei acordate în acest mod, au fost întocmite 77 de contracte de sponsorizare, care atestă aspecte necorespunzătoare realității cu privire la scopul și cuantumul sumelor despre care se susține că au fost achitate cu titlu de sponsorizare.Totodată, în ordonanța de efectuare a urmăririi penale se arată faptul că, deși congresul a avut loc în perioada 3-4 martie 2012 în localitatea Bangalore, India, deplasarea medicilor s-a realizat în intervalul 28 februarie-09 martie 2012, aceștia fiind cazați la mai multe hoteluri din localitatea New Delhi, India, la peste 2.000 de km distanță de locul congresului.Faptul că evenimentul științific de la Bangalore a fost doar un pretext, o modalitate de a ascunde vacanța acordată de societatea comercială medicilor pentru ca, în virtutea atribuțiilor lor de serviciu, să îndrume pacienții spre produsele generice oncologie ale companiei, este evidențiat și de faptul că, în programul stabilit, participarea la congres nu a fost punctul central. Grupul medicilor a plecat din New Delhi spre Bangalore și a revenit în capitala Indiei în aceeași zi, 3 martie 2012, deși congresul dura 2 zile.Această deplasare a permis participarea parțială, pentru câteva ore, la prima zi de congres și nu s-a avut în vedere niciun moment să fie asigurată participarea la congres în totalitate. Medicii participanți la excursie au efectuat doar formalitățile necesare care să ateste prezența lor la congres, fără a fi interesați în realitate de aspectul profesional.De altfel, aceștia nici nu au primit diplomele de participare la finalul congresului, ci mult mai târziu când au fost făcute și demersurile pentru obținerea acestora.