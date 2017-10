Dle. poliţist, militar, profesor, medic: Stăm după politicieni sau ne organizăm? Cine preia iniţiativa?

Dle. polițist, militar, profesor, medic: Stăm după politicieni sau ne organizăm? Cine preia inițiativa?

Foarte mulți constănțeni cu care am discutat în ultimele luni se confruntă cu următoarea dilemă: dacă mâine ar fi să meargă la vot, cu cine să voteze? Câte opțiuni au de fapt? În cine să mai aibă încredere, pe cine să mandateze pentru a le reprezenta interesele? Și sunt convins că aceste întrebări și le pun toți românii.Eșichierul politic actual este unul extrem de sărăcăcios. Să facem o scurtă trecere în revistă a partidelor.PSD este la putere, a promis câte-n lună și-n stele, mai ales măriri de salarii și pensii, dar celebrul program de guvernare care ne va face pe toți să trăim mai bine pare mai degrabă o poveste de adormit copiii și pensionarii. Cad capete după capete de miniștri, s-a schimbat inclusiv premierul, iar problemele penale se țin scai de pesediști. Scăzând pensionarii, asistații social, beneficiarii de contracte cu statul, neamurile și rudele membrilor de partid, cine oare mai votează PSD? Mediul privat de afaceri, nehotărâții? Mă îndoiesc… O certitudine este că prima categorie nominalizată este foarte numeroasă și, la ora actuală, înclină balanța în orice competiție electorală.Condus de „vulpoiul” Călin Popescu Tăriceanu, ALDE poate fi lesne încadrat în categoria celor care știu să profite de o conjunctură favorabilă. E chiar de apreciat în ziua de astăzi să știi să speculezi, să nu scapi oportunitățile, dar revenind la ALDE, nu cred că poate fi vreodată vioara întâi.PNL, „mastodontul” cu picioare de lut creat din fuziunea „galbenilor” cu „portocalii PDL”, se află în opoziție, însă prestația sa este lamentabilă. Au dispărut liderii, nu văd inițiative, parcă au intrat cu toții în „adormire”, așteptând la cotitură ca pesediștii să-și rupă singuri gâtul și să se transforme în salvatorii națiunii. N-aș prea crede că lumea ar da buluc să-i voteze dacă alegerile ar fi mâine…PMP abia respiră și acest lucru este, fără exagerare, o performanță, pentru că au în Traian Băsescu un lider-locomotivă. Urât de mulți dintre români, după tăierile de pensii și salarii, fostul președinte al României are încă un segment compact de simpatizanți, oameni de încredere, grație căruia a și trecut pragul la alegerile anterioare. Fuziunea cu UNPR, care la rându-i anexase nucleele din teritoriu ale PPDD, nu cred că i-a adus mari beneficii Mișcării Populare, în condițiile în care adepții lui Dan Diaconescu aveau o mare problemă cu „ciocoii”. Deci, nici PMP nu cred că va atrage prea multe voturi.În ceea ce privește USR-ul tinerilor „frumoși și liberi”, nu cred să mai prindă mandate la scrutinul următor. Mai degrabă îl paște implozia! Nici nu se uscase bine cerneala pe documentația celor care au intrat în Parlament anul trecut, și au și început scandalurile în tabăra lui Nicușor Dan. S-a vorbit despre certuri pe bani, despre influența lui Soroș, s-au schimbat liderii, iar impresia generală asupra prestației USR-ului nu primește o notă de promovare.Restul partidelor sunt mici, nesemnificative, nu pot emite pretenții, cu excepția UDMR-ului, care, momentan, a fost scos din cărți.La alegerile anterioare, au mai fost actanți care între timp au dispărut, gen PRM, PPDD etc. Ce va fi la tura următoare? Treabă complicată, după cum merg lucrurile… Și să ne ferească Cel de Sus de crearea de formațiuni extremiste, pe care le vedem tot mai des, inclusiv în Vest. Deci, ce-i de făcut?XXXSocietatea românească are nevoie de noi partide, de noi lideri. Aud această teorie tot mai des și din medii educate. Personal, sunt adeptul acestui curent, iar una dintre propunerile mele era cea referitoare la crearea de noi platforme/partide pe bresle, după modelul medieval.Raționamentul de la care am pornit este următorul: de ce, de exemplu, un profesor, un militar, un polițist, un arhitect, un avocat, un medic sau un sportiv de performanță să fie reprezentat de un politruc? Cum crede oricare dintre specialiștii enumerați mai sus că interesele sale vor fi apărate/promovate de un om care nici măcar nu înțelege specificul activității? Și atunci, nu ar fi mai OK ca breasla respectivă să își desemneze reprezentantul, în cadrul unei formațiuni proprii? Iar activitatea ulterioară de parlamentar să se axeze pe problematica breslei.De ce tu polițistule, medicule, militarule să te rogi de un politruc, indiferent de culoare, să îți apere interesele. Mai bine decât cel provenit din interior nu poate ști nimeni; din exterior, este mai greu de înțeles și infinit mai greu de propus și găsit soluții!XXXVă propun, în rândurile următoare, un exercițiu de imaginație. Luăm un exemplu concret, despre care am mai scris. Un posibil Partid al Sportului Constănțean și iată ce pivoți ar putea avea: Ilie Floroiu, Andrei Szemerjai, Mirela Damian, Elena Frîncu, George Stănculescu, Viorel Filimon, Cătălina Ponor, Octavian Tileagă, Daniela Sofronie, Alin Larion, Alina Idu, Mihai Orzan, Elena Buhaiev, Sorin Bașturea, Dumitru Mihăilescu, Cătălin Ganera, Gigi Pambuca, Lucian Luca, Ionuț Luca, Mirela Szemerjai, Olga Didilescu, Andrei Talpeș, Marcel Lică, Dragoș Dima, Ionuț Stănescu, Carmen Ene Voiculescu, Elena Hanu, Cristian Mânăstireanu, Claudiu Iordache, Cristian Cojocaru, Gheorghe Dumitru, Pavel Peniu, Aurel Onița, Alexandru Micu, Toma Matei, Paul Neagu, Florin Iordănoaia, Mariana Solomon, Antonio Rușa etc.Ei sunt fie campioni olimpici, campioni mondiali, campioni europeni, președinți de structuri sportive, antrenori de succes, profesori. Oameni de încredere, care știu noțiunile de competiție și fair-play. Ce-ar fi dacă s-ar uni într-o formațiune toți acești oameni? (Ar intra fluierând în CLM și CJC) Iar modelul lor ar fi urmat și de alte bresle?Sigur, sunt domenii și domenii, în unele este interzisă apartenența la o grupare politică. Însă avem la dispoziție aceste mijloace de comunicare moderne, care pot uni oameni.Ce spuneți despre această provocare? Cine preia inițiativa?