Divorţul se lasă cu despăgubiri. Vezi ce rişti dacă ţi-ai înşelat partenerul!

Divorțul se lasă cu despăgubiri. Vezi ce riști dacă ți-ai înșelat partenerul! De la 1 octombrie va intra în vigoare noul Cod Civil, care aduce noutăți substanțiale în ceea ce privește divorțul. Spre exemplu, conform modificărilor, soțul sau soția care a călcat strâmb riscă să plătească daune și despăgubiri partenerului „încornorat“. De asemenea, contractul prenupțial va putea fi îmbunătățit chiar și în timpul mariajului. Așa că aveți grijă cum vă purtați cu alesul inimii pentru că nu se știe… Cea mai importantă modificare se referă la faptul că, odată cu 1 octombrie, partenerul care suferă un prejudiciu prin desfacerea căsătoriei, poate cere celui vinovat să-l despăgubească. Așadar, soțul vinovat, chiar dacă scapă de soție, nu va scăpa și de întreținerea ei. Potrivit noului Cod Civil, partenerul infidel s-ar putea trezi că, pe lângă ratele de la bancă, va trebui să plătească lunar și o sumă de bani în contul fostei soții drept despăgubire pentru suferința pricinuită. Dacă nu aveți bani, nicio problemă. Legea îi dă dreptul ca în contul sumei să vă ia casa, mașina sau barca cu motor. „Pensia de întreținere, adică suma de bani oferită soțului sau soției nevinovate, este calculată în funcție de venitul pe care îl are pe lună soțul infidel”, subliniază fostul decan al Baroului Constanța, avocatul Ion Popescu. Singura care vă poate scăpa de datoria către fostul sau fosta parteneră este… moartea. Sau să îi găsiți cât mai repede un alt soț. Conform noii legi, „despăgubirile încetează numai prin decesul unuia dintre soți sau prin căsătoria soțului creditor”.Motivele pentru un divorțul din culpă exclusivă rămân în continuare valabile. Acestea vizează infidelitatea unuia dintre soți, acte de violență morală sau fizică, consum în exces de băuturi alcoolice, părăsirea nejustificată a domiciliului, existența unor nepotriviri fiziologice. O altă noutate este apariția contractelor prenupțiale, denumite în actul normativ „convenții matrimoniale”. Aceste acorduri civile stabilesc modul în care se împart, în caz de divorț, bunurile dobândite după încheierea căsătoriei. Ce prevede legea în urma divorțului, după 20 de ani de căsnicieO altă noutate a Codului Civil este prestația compensatorie la care are dreptul soțul care a fost înșelat, după 20 de ani de căsnicie. „Prestația compensatorie a fost inspirată din Codul Civil Francez, iar în dezbaterea din Parlament a fost salvată de un avocat-parlamentar”, a menționat decanul Facultății de Drept din București, Flavius Antoniu Baias. Așadar, soțul păgubit care a divorțat după 20 de ani de căsnicie are dreptul la o despăgubire morală pentru a compensa dezechilibrul cauzat de separare. Divorț în 30 de zilePotrivit legii, dacă soții sunt de acord cu divorțul și nu au copii minori născuți din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați, ofițerul de stare civilă ori notarul public de la locul căsătoriei poate constata desfacerea căsătoriei prin acordul soților, eliberându-le certificat de divorț. Ofițerul de stare civilă și notarul public înregistrează cererea și le acordă un termen de reflecție de 30 de zile. Potrivit avocatului Ion Popescu, noul Cod Civil prezintă aspecte pozitive, procedura este variată, iar timpul de desfacere a căsniciei este scurt.