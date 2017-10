Divorţ printre milionarii constănţeni! Dumitru Martin divorţează de Corina Martin

4

Romania, un popor ”nobil si ospitalier” ?!...

”Cearta zeilor,-bucuria nebunilor” ! Cred ca aceasta ”maxima” a fost gandita special pt.poporul roman. Altminteri diagnosticul psihiatric al celor ”fericiti” de incercarile acestei familii se evidentiaza si prin modul suburban de exprimare a unui suflet-vid.Daca vis-a-vis de persoana mea s-ar face asemenea afirmatii,cum-ca as fi ”furat bani din bugetul local”, in secunda-2 m-as adresa autoritatilor,pt.descoperirea si sanctionarea ”prea-cinstitilor” cetateni,pe motiv de afirmatii defaimatoare si calomnie si cred ca as ”scoate” ceva parale de la ei; procedural ar fi f.simplu si f.legal.Mi-e o sila teribila de naravurile unor conationali din a caror cauza, de multe ori,in alta tara ,vorbesc romaneste cu ”vocea scazuta”!...Din cauza voastra,”stimati” concetateni onomatopeici, copilul meu si generatia sa, vor purta stigmatul numelui de-roman !”Brava” la voi ! Probabil si copiii vostri va vor fi recunoscatori...