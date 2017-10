Distrugătorul american USS Carney, în escală în Portul Constanța

Ştire online publicată Marţi, 25 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Distrugătorul american USS Carney (DDG-64) a sosit, în această dimineață, în Portul Constanța pentru o escală de maximum 24 de ore. Potrivit purtătorului de cuvânt al Statului Major al Forțelor Navale, lt. col Corneliu Pavel, distrugătorul face parte din Flota a VI-a americană din Marea Mediterană, iar pe timpul staționării în port, o delegație condusă de comandorul Kenneth Pickard, comandantul navei, are programate vizite protocolare la Comandantul Flotei.USS Carney (DDG-64) este a 14-a a navă din Clasa de distrugătoare Arleigh Burke, având lungimea de 154 m și o greutate de 9000 tone. Distrugătorul, ce a intrat în serviciu în anul 1996, are la bord un sistem de detectare și distrugere a rachetelor balistice de tip Aegis (Ballistic Missile Defense System) — similar celui operat de NATO în baza de la Deveselu, lansatoare de rachete Tomahawk și Harpoon, precum și sisteme de apărare antiaeriană la atacul aviației ostile, sisteme de detectare și atac în lupta subacvatică și poate ambarca două elicotere de atac Sikorsky MH-60R. Nava dezvoltă viteza maximă de 30 noduri iar echipajul este alcătuit din 33 ofițeri, 38 subofițeri și 210 marinari.În luna august 2016, Distrugătorul Carney a luat parte la Operațiunea Odyssey Lightning din Marea Mediterană, fiind desemnat să asigure protecția port-avionului USS Wasp, ale cărui avioane au atacat pozițiile militanților ISIS din Libia.