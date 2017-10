Distracţia unui puşti beat: a furat un Matiz şi a lovit şapte maşini parcate

Distracția unui puști beat: a furat un Matiz și a lovit șapte mașini parcate

Cheful de distracție al unui adolescent de 17 ani i-a băgat la cheltuială pe mai mulți constănțeni din zona Trocadero. Deși nu are permis auto - nu are nici măcar vârsta legală pentru a obține acest document! - tânărul a băut, a furat mașina vecinilor și a plecat la plimbare prin cartier. Deznodământul: a lovit șapte mașini și s-a ales cu un dosar penal.Ion State, unul dintre constănțenii care s-a ales cu mașina avariată, ne-a spus că incidentul a avut loc în jurul orei 00.30, în noaptea de duminică spre luni. „Eram la volanul mașinii mele, iar pe strada Grănicerului era să intre în mine un Matiz. Am tras de volan, am evitat coliziunea, dar mi-a dat de gândit faptul că șoferul nu aprinsese farurile. Am ajuns acasă, am parcat, dar nici bine nu intrasem în casă, că am auzit o bubuitură puternică și zgomot de mașină turată. Am ieșit și mi-am găsit mașina lovită, mașina tatălui meu distrusă, la fel și alte două autoturisme, ale vecinilor”, ne-a relatat una dintre victime.După cum s-a stabilit ulterior, tocmai șoferul pe care-l evitase mai devreme a distrus autoturis-mele parcate. Mai mult, acesta nu s-a oprit aici; și-a continuat drumul și a mai avariat alte două mașini, parcate în apropierea intersecției dintre străzile Luntrașului și Răsăritului, după care s-a oprit cu Matizul într-un Renault. În total, șapte mașini avariate.Suspectul nici nu a apucat să coboare din mașină și a fost prins de oamenii legii. De altfel, un echipaj al Secției 2 Poliție era deja pe urmele lui, căci îl observaseră când trecuse în grabă pe lângă autospeciala lor și a fost cât pe ce să-l lovească pe unul dintre polițiștii care coborâse din mașină. Potrivit martorilor, individul a încercat să iasă din Matiz pe ușa din dreapta, dar nu a reușit să o deschidă, astfel fiind și prins de polițiști.Mașina o furase din fața locuinței vecinilorSuspectul a fost dus la sediul Secției 2 Poliție, unde s-a stabilit că avea 17 ani, nu deținea permis auto, dar și că înainte de a se urca la volan consumase alcool. Testarea cu aparatul Drager a evi-dențiat că avea o alcoolemie de 0,38 mg/l alcool pur în aerul expirat. Mai mult, polițiștii au descoperit că și autoturismul pe care-l condusese atât de „vitejește” era furat. Proprietara Matizului era o vecină, care, sătulă să-i tot fie sustrasă benzina, lăsase mașina parcată în fața locuinței părinților săi de aproximativ două săptămâni. Mai mult, RCA-ul autoturismului expirase de aproximativ o săptămână.Suspectul a fost reținut, fiind acuzat de furt calificat și conducere fără permis auto, iar ieri a fost dus în fața procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța. Aceștia au stabilit, în urma audierii, că tânărul a folosit chei potrivite pentru a fura mașina, pe care a găsit-o parcată pe strada Sulfinei, la câteva case depărtare de locuința sa.În timp ce oamenii legii își continuă ancheta, pentru a lămuri împrejurările în care au fost comise faptele penale și pentru a lua măsuri în ceea ce-l privește pe suspect, păgubiții vor trebui să scoată bani din buzunar pentru a-și repara mașinile avariate. Vor avea însă posibilitatea, după cum li s-a adus la cunoștință, să se constituie părți civile în procesul penal ce i se va intenta autorului.