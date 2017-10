Dispozitiv de interceptare sub maşina liderului sindicatului poliţiştilor

Dispozitiv de interceptare sub mașina liderului sindicatului polițiștilor

Un dispozitiv de interceptare a fost găsit sub o mașină a Ministerului Afacerilor Interne, deținută de Sindicatul Național al agenților de poliție și folosită de liderul de sindicat Iulian Surugiu. „Urmează să sesizăm organele în drept și vom adresa o rugăminte către SRI să facă verificări să știm cine ne monitorizează. Dispozitivul a fost descoperit în urmă cu două zile. Am așteptat, poate „colegii” care l-au montat îl vor căuta, să îl înapoiem pentru a nu le lipsi din gestiune. A fost o scurgere de informații, nu am avut de gând să facă publică chestiunea. Nu mă simt amenințat, doar puțin deranjat” a declarat președintele SNAP Iulian Surugiu pentru RealitateaTV.