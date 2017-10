Dispare taxa de prima înmatriculare?

1

hotii

"Noul mers al trenurilor, publicat recent de CFR Călători, a fost realizat pentru a promova cu prioritate interesele operatorilor feroviari privați • Directorul general de la CFR Călători, profesorul de istorie Ștefan Roșeanu (foto), s-a „remarcat” prin obediența față de greii șmenurilor feroviare, Mihai Necolaiciuc și Alexandru Noapteș • Acțiunea echipei dirijate de Roșeanu, de promovare a intereselor operatorilor feroviari privați în detrimentul companiei de stat, are ca scop final tragerea pe linie moartă a CFR Călători Câțiva „băieți deștepți” din industria feroviară au regizat scoaterea din joc a SNTFC „CFR Călători” SA, prin intermediul unor diletanți plasați de către ministrul liberal Ovidiu Silaghi în posturile-cheie ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Astfel, în fruntea CFR Călători SA a ajuns profesorul de istorie Ștefan Roșeanu, un individ garantat și recomandat de controversatul afacerist gălățean Gruia Stoica - cel care controlează grupul de firme Grampet. Prin numirea lui Ștefan Roșeanu, CFR Călători a intrat practic în depoul falimentului, pentru că linia pe care circulă acum garniturile companiei de stat este una moartă, compania ajungând, practic, un vagon ruginit tras de locomotiva cuplată la interesele operatorilor privați de călători. Și cum altfel se putea distruge cel mai bine CFR Călători, decât prin intermediul concurenței. Pierderile companiei de stat, câștigurile operatorilor privați Prin schimbarea mersului trenurilor, pe data de 9 decembrie 2012, Ștefan Roșeanu și armata sa de directori au elaborat și pus în aplicare un grafic de circulație a trenurilor, astfel încât compania de stat să aibă numai pierderi, iar operatorii privați să câștige de pe urma CFR Călători. Este pentru prima dată, după 1990, când în noul mers al trenurilor elaborat anual de către CFR Călători sunt incluse gratuit și rutele a trei operatori privați de transport feroviar de călători - „Regiotrans” Brașov, „Servtrans Invest” București și „Transferoviar Călători” Cluj-Napoca. Astfel, Roșeanu a avut grijă ca trenurile operatorilor privați să aibă prioritate în fața CFR Călători la orele cu trafic maxim, pe rutele până la 100 km, dar foarte aglomerate, cum ar fi Ploiești-București, Roșiori-București, Pitești-Curtea de Argeș sau Oltenița-București. Practic, trenurile celor trei operatori privați pleacă acum cu 10-15 minute înaintea trenurilor CFR, la orele de vârf, dimineața și seara. În plus, angajații de la birourile de informații ale CFR Călători din marile gări ale țării sunt obligați să afișeze și să anunțe și rutele trenurilor particulare. Mersul intereselor Trebuie precizat că până a fi vândută către operatorul german TGV, firma „Regiotrans” din Brașov a fost patronată de către omul de afaceri Costel Comana. Acesta a avut grijă să-și planteze doi oameni de încredere în board-ul CFR Călători, care să aranjeze mersul trenurilor în funcție de interesele sale. Astfel, Valentin Dorobanțu, finul lui Costel Comana, a ajuns director adjunct responsabil cu producția la CFR Călători, care, însă, după apariția noului mers, a fost demis. De către cine, nu se știe. Un alt angajat a lui Comana, Iosif Szenteș, a fost numit de Roșeanu, director adjunct în companie. Practic, cei doi sunt artizanii care au stabilit noul mers al trenurilor. Ceilalți doi operatori privați - „Transferoviar Călători” Cluj-Napoca și „Servtrans Invest” București - fac parte din grupul de firme care gravitează în jurul lui Gruia Stoica. În plus, cei trei operatori privați beneficiază și de spații de reclamă gratuită în noul mers al trenurilor. Practic, prin această șmecherie regizată de către directorul Ștefan Roșeanu de includere în noul mers al trenurilor a rutelor pe unde circulă cei trei operatori privați, CFR Călători a ajuns un prestator de servicii gratuite pentru firmele care au căpușat calea ferată. Soția lui Roșeanu, angajată la concurență Nevasta directorului general de la CFR Călători este angajată la una dintre firmele lui Gruia Stoica (Grampet SA). Ca atare, nu mai trebuie să ne mire că directorul general al CFR Călători este garantat și protejat de „rechini” privați de la calea ferată, cărora Ștefan Roșeanu a avut grijă să le dea subvenții mult mai mari decât a beneficiat compania de stat. Când este întrebat despre noul mers la trenurilor, Ștefan Roșeanu se laudă că este unul perfect pentru compania pe care o conduce și, totodată, susține că el a avut în vedere doar interesul companiei de stat. Dar realitatea îl contrazice din greu, pentru că prin noul mers al trenurilor, CFR Călători are mult de pierdut, compania de stat fiind, prin urmare, sabotată și direcționată în așa fel încât, într-un final, să fie trasă definitiv pe linie moartă. Nașul intereselor private Actualul director general de la CFR Călători, Ștefan Roșeanu, este un profesor de istorie care a ajuns în clădirea Ministerului Transporturilor prin intermediul unei reviste de profil care se distribuia gratuit în Palatul CFR. Prin intermediul acestei publicații și, în paralel, prin organizarea unor evenimente pe tema transportului electrificat, a încasat sume frumoase de la minister, indiferent de cine a fost ministru, ridicând osanale tuturor șefilor de la Transporturi, și în special Ancăi Boagiu, lui Radu Berceanu sau lui Ludovic Orban. Ucenicia în șmenuri pe banii statului și-a făcut-o pe lângă prăduitorii șefi ai căilor ferate - Mihai Necolaiciuc și Alexandru Noapteș. Când a ajuns în fruntea SNTFC „CFR Călători” SA, profesorul de istorie a avut grijă să se înconjoare numai de oameni veniți de la operatorii privați de transport feroviar de călători, care au avut și au ca misiune deraierea societății de stat. La ora actuală, CFR Călători are 16 directori și 41 de șefi de birou și serviciu, numai în sediul central din Palatul CFR, la care se mai adaugă alți opt directori regionali."