Dispar stâlpii de beton - pericol public din Constanţa!

Dispar stâlpii de beton - pericol public din Constanța!

Autoritățile intenționează să se descotorosească de stâlpii din beton, vechi de zeci de ani, care tronează pe străzile municipiului Constanța și care, până la urmă, reprezintă un pericol public.Viorel Farcaș, directorul SC Confort Urban SRL, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că începând de anul acesta, în municipiul Constanța vor fi realizate ample lucrări pentru îngroparea în pământ a firelor care, în prezent, pot fi văzute atârnând de stâlpi.„Normativele europene impun ca firele de telefonie, cablu, dar și cele electrice să fie îngropate în subteran. În plus, este benefic din punct de vedere estetic și urbanistic și să nu mai vorbim de faptul că toți stâlpii pe care-i avem au o vechime de 50 - 60 de ani, iar rezistența lor este foarte precară. De altfel, la orice accident care se întâmplă, cade și stâlpul care este lovit”, a declarat Viorel Farcaș.Drept dovadă, ultimul stâlp care a căzut în urma unui astfel de incident rutier, pe Șoseaua Mangaliei, în urmă cu câteva săptămâni, a dus la blocarea circulației în zonă pentru mai bine de jumătate de zi.Primele lucrări vor fi realizate pe Șoseaua I. C. Brătianu, urmând ca atât anul acesta, cât și în anii viitori să fie înlocuiți și stâlpii din centrul Constanței.„Acum lucrăm pe I. C. Brătianu, strada Alba Iulia și varianta Aurel Vlaicu, până în stațiunea Mamaia, să aibă un aspect de drum european. Este primul tronson, dar urmează și pe bulevardele Tomis și Mamaia, cel mai probabil în 2014 și 2015. Stâlpii de beton vor dispărea, iar locul lor va fi luat de stâlpi de iluminat metalici”, a mai spus directorul Confort Urban.