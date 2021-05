Discriminare în Armată! „Suntem înjosiți, de la salarizare până la uniforme!”

Într-o ediție anterioară a „Cuget Liber” aminteam celor interesați că mai au la dispoziție câteva zile pentru a se înscrie în vederea participării la procesul de recrutare pentru cele 1.516 locuri (223 de locuri la nivelul județului Constanța) pentru soldați și gradați profesioniști, disponibile anul acesta. În acest context, se impune a fi prezentate și aspectele semnalate de cei care sunt deja soldați și gradați profesioniști de ani buni. Iar aceștia acuză discriminări între SGP și celelalte categorii de personal militar, pe toate planurile.



„Avem salarii la nivelul femeilor de serviciu și agenților de pază!”





„În primul rând, se impune a fi subliniată discriminarea de la nivelul salarizării. Da, salariile trebuie să fie acordate diferențiat, pe funcție și grad. Dar drepturi precum indemnizația pentru chirie, sporul pentru radiații, banii pentru echipament, etc., trebuie acordate la fel pentru toată lumea. De exemplu, noi, SGP, suntem plătiți la coeficientul 1, la nivelul anului 2009, ceea ce înseamnă că avem salarii precum femeile de serviciu. Un caporal cu o vechime de 30 de ani, care conduce un tanc sau care este la transmisiuni, pe navă, primește salariul unui agent de pază. În același timp, un general primește 3.500 de lei bani pentru chirie, iar un soldat sau un gradat profesionist primește 420 de lei. Indemnizația pentru chirie și sporul pentru radiații sunt procente din salariu, ceea ce duce la discriminări foarte mari”, ne-a semnalat un caporal, care a preferat să-și păstreze anonimatul.



Ofițerii primesc până la 3.500 de lei pentru uniforme, SGP… niciun leu?





Un alt exemplu al discriminării practicate în Armată vizează sumele acordate pentru uniforme. „Celelalte categorii militare, respectiv ofițerii, subofițerii, maiștri militari primesc până la 3.500 de lei pentru achiziționarea echipamentului. SGP primesc, din când în când, fie o dată pe an, fie la doi sau chiar trei ani, în funcție de unitate, bocanci, o cămașă etc. Indemnizația pentru echipament trebuie să fie acordată tuturor categoriilor de militari. Soldații ajung în situația să folosească aceleași uniforme și pentru târâș-culcat și pentru ceremonii”, ne-a mai fost semnalat.





Un alt motiv de nemulțumire în rândul soldaților este faptul că le este, practic, refuzat dreptul să avanseze. „Cea mai mare treaptă pe care o poate ocupa SGP este cea de caporal. Pentru a avansa, trebuie să facă școală, să intre în învățământul postliceal sau superior militar. Dar, în timp ce un civil poate să facă patru luni de cursuri, un SGP trebuie să facă un an. Adică, un civil poate, după patru luni, să comande o structură cu militari care au și zece ani vechime, dar un SGP, care are 15 ani vechime în uniformă, nu poate să devină sergent decât după un an de școală”, a mai subliniat militarul indignat.





Acestea sunt doar câteva dintre motivele invocate de soldații și gradații profesioniști, pentru a puncta discriminarea care se practică în Armata României. Soluții pentru eliminarea discrepanțelor sunt, iar reprezentanții Ligii Militarilor Profesioniști fac demersuri de ani buni pentru implementarea lor. Cea mai bună metodă: instituirea unui statut unitar pentru toate categoriile militare. Potrivit reprezentanților LMP, în trecut au fost purtate discuții intense cu reprezentanții Ministerului Apărării Naționale în vederea realizării respectivului statut, dar schimbările politice au dus la blocarea demersurilor. Insistențele reprezentanților LMP nu se opresc aici, însă, iar în viitorul apropiat urmează ca toate problemele SGP să fie semnalate organismelor de la nivel european.





„Armata este ultimul bastion al comunismului” – ne spune, cu furie în ochi și în vorbe, un caporal cu mai bine de două decenii de vechime în uniforma militară. Când se vorbește despre militari, primele cuvinte care ne vin în minte sunt „patriotism”, „curaj”, „dârzenie”, „disciplină”, „devotament”. Bravii soldați zâmbesc amar și pronunță cuvinte grele atunci când sunt îndemnați să-și descrie în câteva vorbe profesia: „bătaie de joc”, „discriminare”, „sclavie”, „legea pumnului în gură”. Frumusețea unei vieți caracterizate de disciplină, rigoare și devotament față de Patrie se estompează sub umbra grea a supărărilor. Căci supărările mocnesc în rândul soldaților și gradaților profesioniști din Armata României.